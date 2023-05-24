Умерла Тина Тернер, американская певица

Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская певица Тина Тернер скончалась на 84 году жизни. Она умерла после продолжительной болезни в своем доме в швейцарском Кюснахте.

«Тина Тернер, «королева рок-н-ролла», мирно скончалась сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха, Швейцария. С ней мир теряет музыкальную легенду и образец для подражания», – передает слова агента артистки телеканал Sky News.

Певица родилась под именем Анна Мэй Буллок в городке Нэтбуш, штат Теннесси. Она стала выступать на сцене с 18 лет в качестве вокалистки группы продюсера Айка Тернера Kings of Rhythm. В 1965 году артистка вышла за него замуж и сменила имя на Тину. Тернер начала сольную карьеру в 1976 году, после того как сбежала от супруга и приняла буддизм.

Артистка внесена в Зал славы рок-н-ролла, являлась обладательницей восьми премий «Грэмми». В 2000-х годах певица вошла в Книгу рекордов Гиннесса как сольный исполнитель, продавший самое большое количество билетов на свои концерты.

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