Устроить ТРУДное детство: стоит ли привлекать школьников к бесплатным полезным работам

В Госдуму внесли законопроект о привлечение школьников к общественно-полезному труду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Госдуму внесли законопроект о привлечение школьников к общественно-полезному труду - убирать территорию, мыть школьные коридоры, высаживать деревья. Это хотят сделать обязанностью в каждой школе. Чиновники, депутаты — на словах все «за» эту идею, называют ее своевременной и красивой.

А вот в стане родителей нет такого единодушия. Не в ногу шагаем мы - те самые школьники 80-х — 90-х годов, которые мыли классы после уроков, а по осени ездили на картошку в колхозы - и колхозники, не слишком напрягаясь, помогали нам, детям, ее убирать. Слова «общественно-полезный» - из тех времен, когда бесплатный труд был идеологией. Считалось, что труд сам по себе, не затрагивая вопросов оплаты - это почетно. Строили то ли коммунизм, то ли что-то еще, куда эти формулы вписывались. Но сейчас-то вроде бы строим капитализм?

Вопрос на самом деле именно в этом: надо ли приучать ребенка к БЕСПЛАТНОМУ труду. Ответ очевиден: нет. Полно труда, который оплачивается и посилен школьникам - мести тротуары, например. Такая работа заставит дитя усвоить: поработал - получил деньги.

Бесплатный труд у нормального ребёнка вызывает только раздражение. Как вызывал он раздражение у всех нас в школе - как же быстро взрослые об этом забыли. Все время будет мелькать мысль: уборщице за это платят, дворнику за это платят, почему я должен это делать бесплатно? Только потому, что мне 10-12 лет, и я пока бесправен?

И немного личного опыта на тему бесплатного детского труда. Он у меня нестандартный, но тем заметнее перекос в идеологии «общественно-полезных работ». Я росла в Крыму. Как на любом юге с плодородным климатом, детей там «привлекали к труду» так мощно, что учиться было некогда. Сентябрь, октябрь, половину ноября, а потом апрель-май мы не учились вообще. Бесплатно работали в совхозах по 4 часа в день 6 дней в неделю, больше не позволял закон. В основном собирали яблоки, которые шли на бормотуху. Больше они никуда не годились, эти сорта не умели хранить. Были еще помидоры, слива, виноград весной - окучивание лаванды, сбор розы. А в оставшиеся месяцы мы кое-как учились по 8-9-10 уроков в день, чтобы нагнать программу. Начиналась трудовая повинность с 4 класса, норма - 20 ведер в день, если выколупывать из грязи после дождя паданки, 25 ведер - если яблоки чистые, с дерева. Все это не так романтично, как может показаться. Тяжелые липкие фрукты довольно сильно выматывали. Это называлось помощью государству и не оплачивалось. Так жили все школы Крыма. Не потому ли «плодово-выгодное», о котором с такой теплой ностальгией вспоминают люди в возрасте, стоило меньше двух рублей...

Но не дай Бог ты попробуешь в каникулы устроиться собирать те же яблоки за зарплату. Начинались крики - как так, детский труд в советском государстве, этого не может быть!

У нас не укладывалось в голове, почему взрослым за тот же самый объем работы платят, а мы делаем это просто так. По телевизору шла «Рабыня Изаура». Лицемерие зашкаливало.

Я к чему этот пример привожу. Те, кто сейчас твердит «Мы в детстве вкалывали, и поэтому людьми выросли!» - просто вспомните, как это было на самом деле. И с какими мыслями вы все это мыли-убирали.

Вариантов на самом деле два. Первый: если вам действительно хочется, чтоб ребёнок привык общественно-полезно и бесплатно вкалывать (вместо того, чтоб привыкать к мысли «Я заработал деньги! Сам!») - делайте это вместе с ним. Выходите вместе с ним красить скамейки во дворе, собирать бычки у подъезда…

Есть второй способ. Привлекать детей к полезным работам ЗА ДЕНЬГИ. Пусть даже этот заработок будет символическим, но у ребенка не только разовьются «трудовые навыки и мелкая моторика», как пишут в законопроектах. Дите твердо усвоит: хочешь новый гаджет - иди и заработай, приложи усилия. Сам. Разве не этого добиваются педагогические программы?

И не будет перекосов, которые непременно почему-то возникают при любой обязаловке. Например, не хватит полезной работы вокруг школы на всех - и заставят делать бесполезную. Пока я это пишу, коллега рассказывает, как их в детстве заставляли подстригать ножницами траву на газонах. Потому что учителям надо было отчитаться, что общественно-полезные работы проведены в полном объеме...

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