В России предложили обязать школьников трудиться: зачем это нужно

В российские школы могут вернуть классное дежурство. Фото: Олег УКЛАДОВ

Раньше это было обычным делом: оставаться по очереди после уроков, чтобы убрать классную комнату и полить цветы, или драить до блеска всю школу, убирать бумажки и высаживать деревца на пришкольном дворе во время субботника. А еще ученики ездили на уборку картошки или кормовой свеклы всем классом – и никто не жаловался. Ни дети, ни родители.

А потом детский труд в законах разделили на принудительный и свободный. И теперь попросить школяра вымыть окно можно, но ребенок или его родители вправе отказаться. Если же учитель или школа надавят-заставят, могут и штраф схлопотать (до 15000 рублей!), потому что эксплуатация запрещена. Педагоги, конечно, выкручиваются как могут - уговаривают родителей помочь «по желанию», сетуя, что их самих директор заставляет. И родители соглашаются. Но закон есть закон.

Эту «свободу» и хотят отменить, а участие детворы в общественно-полезном труде сделать обязательным. По формуле «учитель сказал – ученик сделал». Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова так и сказала, что вопросы соблюдения чистоты и порядка в образовательных организациях не должны зависеть от желания или нежелания кого-либо – это, мол, «элемент единого образовательного и воспитательного пространства». При этом обещают учитывать возраст и особенности здоровья детей.

Чиновники и депутаты видят в новшестве исключительно плюсы.

- Если будет другое отношение к труду, будет другое отношение и к изучению и физики, и математики, и иностранных языков, и ко многому другому. Ребенок будет расти другим. Гармония придет. А так — потребители, – говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин на «Правительственном часе» в Госдуме в ноябре прошлого года, когда обсуждали важность трудового воспитания в школе.

А министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что хотят вернуть не только трудовое воспитание, но и уроки труда.

- Возможно, совместим их с технологией. Ученики смогут на этих уроках проявить себя, научиться делать что-то руками, - пояснил глава ведомства. - Был недавно в самой инновационной школе Шанхая, там целые классы оборудованы станками, швейными машинками. Директор объяснил: мол, труд развивает моторику, творческое мышление. А еще дети смогут родителям по хозяйству помогать. Нужное дело!

С одной стороны, хорошо, если дети, поучаствовав в субботнике, станут аккуратнее и бережливее. Меньше будут разбрасывать обертки, ломать стулья, разрисовывать парты. С другой стороны, жизнь показывает: разбрасывают фантики одни дети, а прилежно дежурят и надраивают парты другие. К тому же, сейчас школьники очень перегружены, даже в началке по шесть уроков. А уже в пятом классе - и по семь в день. И задержаться после них на дежурство вообще-то физически тяжело. И ведь еще нужно успеть на кружки и к репетиторам. В общем, чтобы реализовать все идеи взрослых современным детям нужно сутки продлить...

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Принудиловки быть не должно

Профессор института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина трудовое воспитание в школах одобряет, но призывает к осторожности.

- Все должно быть сообразно возрасту и здоровью ребёнка, - пояснила Ирина Всеволодовна в прямом эфире Радио «Комсомольская правда». - Также важна достаточная квалификация педагогов и руководства школы, чтобы неучастие кого-то из учеников по уважительной причине не стало предметом насмешек. Вызывает озабоченность и обязательность общественно-полезного труда. Хотелось бы, чтобы учитывали мотивацию детей и вовлекали в интересные проекты. Чтобы труд воспринимался детьми не как наказание, а в позитивном ключе и становился внутренней потребностью. Считаю, что и с родителями нужно согласовывать этот вопрос, избегать давления.

С уроками труда, считает профессор, тоже нужно все взвесить, учитывать возможности школ и запросы учеников. Чтобы не получилось, как в одной сельской школе: закупили современные швейные машинки, даже оверлок, а никто из детей этот урок не выбрал. Это советские школяры с радостью кроили фартуки и сколачивали табуреты, а нынешним эта архаика неинтересна, им ближе компьютерные технологии, кванториумы и технопарки.

ОТЕЧЕСКОЕ МНЕНИЕ

Председатель Ассоциации «Родительский комитет», учитель Михаил Богданов в эфире Радио «Комсомольская правда» поддержал инициативу:

- Если ребенок избавлен от бытовой рутины мамой дома и в школе с этим не сталкивается, он потом чувствует себя господином по сравнению с остальными неправильными людьми, которые метут улицы. У нас растет потребительское поколение. Мы в школе сегодня не имеем права привлекать ребенка даже к стиранию с доски. Так что общественно полезный труд – хорошая история. Но в законодательстве должны быть правильно прописаны меры контроля за этим. Чтобы это не было непосильное таскание парт, работа в библиотеке для детей, у которых аллергия на пыль. Нужно правильно организовать этот труд, точно и четко контролировать. Если начинаются перегибы, сразу за это сильно бить по рукам.

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