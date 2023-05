Климатическое оружие произвело самый мощный залп в истории человечества

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай считается самым мощным в истории человечества. Фото: NASA

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, продолжавшееся с 14 по 15 января 2022 года в Тихом океане, признано крупнейшим в истории наблюдений. Вулкан взорвался с невиданной силой – в 600 хиросим. Выбросил дым и пепел на высоту почти 60 километров. Выделившееся тепло вскипятило миллионы тонн воды.

Детекторы глобальной системы GLD360, отслеживающей электрические феномены в атмосфере, среагировали на 590 тысяч молний, которые метнул Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай всего за несколько часов, установив рекорд, почти в два раза перекрывший прежний – 340 тысяч молний во время извержения Анак-Кракатау в 2018 году в Индонезии.

Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай – подводный вулкан в Тихом океане.

Эксперты опасались расширения озоновой дыры, которое мог вызвать пар, поднятый в атмосферу. Но случилось, похоже, кое-что похуже.

Нет «ядерная зима» - глобальное похолодание - нам вроде бы не грозит: тех 400 тысяч тонн двуокиси серы и миллионов тонн воды, которые попали в стратосферу, не хватит, чтобы его вызвать. От извержения пострадала ионосфера – в ней надулся гигантский плазменный пузырь (super plasma bubble). О нем рассказали ученые из Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT).

Ионосфера – слой атмосферы на высоте 80-100 километров - наполнена заряженными частицами. По словам австралийских ученых его «трясло» так будто бы выброс был не на Земле, а на Солнце. Будто бы оно полыхнуло сильнейшей вспышкой.

Воздействие извержения Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай на атмосферу.

«Пузырь» - горячий сгусток – появился прям над Австралией. Образовался в результате колоссального энергетического удара снизу.

- Нутром чую, что от этого извержения можно ожидать чего-то большего, - предрекал еще в прошлом году доктор Скотт Оспри (Scott Osprey) из Национального центра атмосферных наук Оксфордского университета (Department of Physics at the University of Oxford). И как в воду глядел.

Суть опасений: от состояния ионосферы зависит погода на всем земном шаре. По одной из весьма убедительных гипотез, если подогреть даже не большой участок ионосферы над одним районом, в другом – обязательно изменится состояние атмосферы. На этом принципе, как многие подозревают, вроде бы работает «климатическое оружие» - пресловутый HAARP – огромный антенный комплекс на Аляске, предназначенный для электромагнитного воздействия на ионосферу. Вулкан «сработал» несравненно мощнее любого рукотворного климатического оружия. Его залп, создав высотный пузырь, наверняка повлиял на климат, который в последнее время ведет себя странно: где-то удивляет неожиданными холодами после жары, где-то наоборот. Где-то устраивает ливни и наводнения, где-то засуху.

Не исключено, что и землетрясение в Турции было спровоцировано поврежденной ионосферой. Ученые давно подозревают, что именно она влияет на устойчивость литосферных плит. Чуть что – напряжение в плитах нарастает, а сами они становятся более подвижными.

Каким образом последствия извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай и дальше будут сказываться на «верх» и на «низ» - на ионосферу, а стало быть, и на климат, и на недра – не ясно. Ясно то, что от их всех стоит ждать сюрпризов в самое ближайшее время.

О странных низкочастотных звуках, идущих из ионосферы, читайте наш материал.