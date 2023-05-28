Новая "Русалочка" с темнокожей актрисой в главной роли вышла в кино в США

На главную роль выбрали темнокожую актрису и певицу Холли Бэйли. Фото: кадр из фильма

Первое место в списке самых кассовых фильмов недели в США и Канаде займет «Русалочка», игровая картина по мотивам знаменитого анимационного фильма 1989 года. В пятницу она собрала 38 миллионов долларов. А значит, прогнозируют аналитики, она соберет 120-130 миллионов долларов в ходе четырехдневного уикенда (он захватывает общенациональный американский праздник - День памяти павших).

Критики оказались настроены к новой «Русалочке» довольно прохладно. Фото: кадр из фильма

Картина эта еще на стадии подготовительного периода вызвала бурные споры: на главную роль выбрали темнокожую актрису и певицу Холли Бэйли.

Холли Бейли (слева) с сестрой Хлои Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Она очаровательна, кто бы спорил, но перемена этнической принадлежности явно объясняется требованиями политкорректности, а точнее, diversity, «расового многообразия» в кино. И модой на «слепой кастинг», когда д'Артаньяна, британского аристократа XIX века или царицу Клеопатру запросто может сыграть темнокожий актер или актриса. Консервативно настроенных зрителей это смутило.

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130 миллионов за первые четыре дня - это неплохо, но бюджет «Русалочки» составил еще более солидные 250 миллионов долларов. Чтобы только выйти в ноль, ей надо собрать 500 миллионов (половина денег достается владельцам кинотеатров, и только половина - студии-производителю, Walt Disney Pictures).

К слову, критики оказались настроены к новой «Русалочке» довольно прохладно. По сведениям сайта Rotten Tomatoes, только 66 процентов рецензентов дали картине положительные оценки.

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