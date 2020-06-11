Расизм подкрался незаметно: В США артистов заставляют каяться, шедевры кино стирают, затравили даже Стивена Кинга

Некоторые считают молоко — расистским напитком. Некоторые уверены, что белые люди автоматически виноваты перед черными, потому что колонизаторы несколько веков назад угнетали рабов. В США подобная истерия в последнее время достигла пика. И полетели уже головы памятников: Стивен Кинг, «Унесенные ветром», Брижит Бардо — в расизме обвиняют всех подряд. Это похоже даже не на охоту на ведьм. Попахивает агрессивной дискриминацией всех остальных рас, кроме экваториальной. Грядут культурологические чистки и редактура мировых шедевров.

Сериал «Темная башня» закрыли. Кинг — расист

Еще совсем недавно американские телеканалы и стриминговые сервис один за одним штамповали сериалы по книгам Стивена Кинга («Чужак», «Лангольеры», «Буря столетия», «Под куполом» и проч.), а теперь он — расист. И его сериалы закрываются.

Так совпало, что странная новость о приостановке проекта "Темная башня" появилась сразу после твита Кинга, за который его начали травить. Писатель посмел поставить под угрозу важность освещения расовых проблем в кино, претендующем на «Оскар» (как показывает практика, фильмы про муки темнокожих или сексуальные меньшинства киноакадемики воспринимают с особым теплом).

- Будучи писателем, я могу номинировать на «Оскар» в трех категориях — «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший оригинальный сценарий», — написал Кинг. - Для меня проблема [расового] разнообразия — в том, что касается отдельных актеров и режиссеров, — не стоит вовсе. Важно лишь качество. И мне кажется, что поступать иначе — неправильно

Другими словами, классик предложил коллегам оценивать таланты и КАЧЕСТВО картины, а не предпочтения актеров в половой жизни и не их цвет кожи. Здравая мысль? Так показалось не всем.

Автор и режиссер сериала «Когда они нас увидят» (главный актер которого получил «Эмми») Ава Дюверней назвала Кинга ограниченным.

- Когда ты просыпаешься, медитируешь, делаешь растяжку, тянешься за телефоном посмотреть, что происходит в мире, и видишь твит от человека, которым ты восхищаешься, и узнаешь, что его взгляды настолько закостенелые и ограниченные, тебе хочется обратно в постель, - написала она.

А через некоторое время после твите крупный игрок на рынке интернета и ТВ Amazon демонстративно отказался от экранизации эпоса «Темная башня». И это при том, что пилот первого сезона сериала сняли год назад. В проект должны были войти 13 эпизодов, но не войдет ни один.

Лана Дель Рей не уважает феминизм. И исповедует расизм

Все мы знаем меланхоличные баллады Ланы Дель Рэй. Казалось бы, ну откуда там-то взяться расизму? Ан нет. Каждый день в личку певицы прилетают сотни угроз и обвинений в дискриминации чернокожего населения.

Lana Del Rey - Born To Die.

А начиналось все с феминистических наездов. Пережившая несколько болезненных расставаний Лана, как это принято у артистов, пела об этом песни. Оказывается, так нельзя. Выяснилось, что если лирическая героиня Дель Рей не стесняется признаваться слушателю в токсичных отношениях, которые пришлось пропустить через себя, это неуважение к феминизму. Нельзя, как считает американская общественность, в том числе и селебрити, петь про слабую женщину (хорошо, Алла Пугачева не в курсе!). Это установка на — цитата! — «саморазрушение» и «старомодная идея». Идя на поводу у истеричной толпы, певица отказалась от строчки «Он ударил меня, и это было словно поцелуй» в песне «Ультранасилие» и больше не исполняет ее.

Собственно, из-за этого конфликта и возникли подозрения Дель Рей в расизме. Певица напомнила критикам, что топовым певицам с латинскими, афроамериканскими или азиатскими корнями разрешено петь о чем угодно, и о насилии в том числе.

- Теперь, когда Doja Cat, Ариана, Камила, Карди Би, Келани и Ники Минаж, а также Бейонсе получили свои первые места за песни про то, как быть сексуальной и не носить одежду, про ****, измены и тому подобное, можно мне уже вернуться к композициям про самореализацию, про ощущение себя прекрасной из-за влюбленности, даже если в отношениях не все гладко, или про танцы за деньги, или про что угодно еще — и при этом не быть распятой или получать критику за то, что я якобы романтизирую насилие? - написала в инстаграм Лана и собрала почти два миллиона лайков.

Так артистка намекнула на двойные стандарты. Но все закончилось классическими обвинениями в расизме. Тема вышла в тренда американского твиттера, Дель Рей травили за то, что ставит темнокожих артисток в сравнение с собой, требовали извинений и припомнили певице даже белых феминисток.

Фильм «Унесенные ветром» стерли и переделают

Верхом расизмомании стало удаление невинной мелодрамы «Унесенные ветром» из архива HBO. Зачем? А потому что фильм "культивирует ужасы рабства и изображает чернокожих слишком стереотипно". Ни разу не обращали на это внимание? Пересмотрите.

Представитель HBO заявил, что картина содержит этические и расовые предрассудки, которые ранее были распространены в американском обществе. И теперь финальную версию фильма 1939 года надо «доработать» и выпустить «с пояснениями». В колонке для The Wall Street Journal сценарист Джон Ридли («12 лет рабства») разъяснил, что «Унесенные ветром» увековечивают «расизм, вызывающий злость и скорбь, которые вынуждают американцев выходить на улицы». Представляете? Это Кларк Гейбл и Вивьен Ли протесты в США спровоцировали.

И плевать, что именно у канонической версии картины 10 «Оскаров». И неважно, что именно прекрасная Хэтти Макдэниел, сыгравшая служанку Мамушку, стала первой негритянкой, получившей «Оскар» (награда за лучшую женскую роль второго плана). И не имеет значения, что лента отражает нравы ТОГО времени. Все равно расизм. Удалить.

А КАК В ЕВРОПЕ

Брижит Бардо опять будут судить

Великой француженке тоже частенько прилетает от расистоманов. В этом году актриса в шестой (!) раз предстанет перед судом за...оскорбление аборигенов с острова. Бардо обвиняют в подстрекательстве к расовой ненависти.

Подвела актрису любовь к животным. Надо было любить жителей французского острова Реюньон, которые ловят акул при помощи наживки из собак. А Бардо разослала письма в СМИ, что это дикость. И собачек жалко. В запале борьбы за угнетаемых зверушек Брижит назвала жителей острова, где убивают животных ради ритуалов и охоты на акул, «аборигенами, сохранившими гены дикарей, все еще пронизанными варварскими традициями предков», а также дегенератами. «Все это напоминает о каннибализме, присущем прошлым векам, - подчеркнула зоозащитница. - Мне стыдно за этот остров, за ту дикость, которая там царит».

Прокурор города Сан-Дени Эрик Тюффери ответил, что борьба за зверушек — это хорошо, а вот оскорблять аборигенов — плохо. За это Бардо будут судить. И заставлять платить деньги.

В 2011 году Бардо была оштрафована за расистские высказывания на 15 тысяч долларов (1 миллион рублей), а в 2008 году арестовали на два месяца за критику французских мусульман.