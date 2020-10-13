Решение отдать роль Клеопатры белой актрисе вызвало бурю возмущения

Галь Гадот сыграет царицу Клеопатру. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Голливуде разразился новый расовый скандал – борцы за права темнокожих возмущены решением отдать роль Клеопатры израильской актрисе Галь Гадот, за которой закрепилось прозвище «чудо-женщины» по одному из сыгранных ей персонажей.

Англоязычные соцсети пестрят гневными комментариями, в которых пользователи, признавая талант 35-летней израильтянки, настаивают на «исторической справедливости», согласно которой играть Клеопатру должна либо темнокожая актриса, либо, на самый крайний случай, египтянка.

Рунет не остался в стороне и попытался напомнить борцам за расовые права, что Клеопатра, правившая Египтом с 51 до 30 года до нашей эры, не имела африканских корней, будучи представительницей династии Птолемеев, берущую начало от единокровного брата Александра Македонского. Дошедшие до нас из древности изображения царицы на монетах представляют Клеопатру как типичную гречанку. Но когда идет речь о расовой борьбе – доводы историков значения не имеют.

В начале этого года пользователи соцсетей обратили внимание, что в театре Манчестера роль Анны Карениной исполняет актриса нигерийского происхождения Они Ухиара. Кроме того, темнокожей оказалась и графиня Вронская. Впрочем, дело до протестов против несколько странного решения режиссера не дошло, ограничившись шутками в Twitter.

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