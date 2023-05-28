Солнце готовит залп «прямой наводкой» по Земле

Солнце наводит на Землю свое «дуло». Фото: spaceweather.com

Активность Солнца усиливается, хотя максимальной оно не еще достигло – пик очередного 25 цикла ожидается лишь к июлю 2025 года.

Взбудораженное светило не перестает покрываться пятнами. Сначала 2023 года дня не было, чтобы какое-нибудь, да не появилось. Они всё чаще возникают группами по несколько штук рядом – такие, как правило, генерируют наиболее сильные вспышки. И как следствие, мощные магнитный бури.

Солнечные пятна и активные области на 27 мая 2023 года. Фото: spaceweather.com

Сейчас вспышку, грозящую, весьма чувствительной магнитной бурей, гелиофизики ждут от недавно замеченной активной области AR3315. Она состоит из нескольких пятен большой площади и сложной магнитной структуры, поведение которых считается наиболее опасным.

По данным гелиосейсмических наблюдений, область AR3315 столь обширна, что меняет характер вибраций Солнца. По сути, его лихорадит.

Хуже другое: меньше, чем за десять дней, то есть, к 7-8 июня группа пятен развернется так, что Земля окажется в зоне поражения. Если «батарея орудий AR3315», конечно, даст залп.

Активная область AR3315 (темные пятна ближе к центру солнечного диска) самая большая и самая опасная из имеющихся сейчас на Солнце. Фото: spaceweather.com

Есть признаки, что залп готовится: астрономы наблюдают по краям пятен активной зоны массированную бомбардировку так называемыми бомбами Эллермана - портал spaceweather.com демонстрирует снимки многочисленных «взрывов», которые сейчас видны даже с Земли.

В масштабах Солнца бомбы Эллермана невелики – их мощность редко превышает миллионную часть от мощности обычных солнечных вспышек. Но по земным меркам, они просто чудовищны – каждый взрыв эквивалентен 100 000 «хиросим».

Бомбы Эллермана в активной области AR3315 (яркие точки, обведенные кружочками). Фото: spaceweather.com

Феномен назван в честь американского астронома Фердинанда Эллермана (Ferdinand Ellerman), который описал его еще в 1917 году. Природа «бомб», кстати, до сих пор не прояснена. Но после бомбардировки ими той или иной активной области, как правило, следуют мощные вспышки. И сильные магнитные бури. Словом, к предупреждению гелиофизиков стоит отнестись серьезно.

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