«Звездные монстры» были больше Солнца в 10 тысяч раз: астрономы разгадали тайну ранней Вселенной

Молодая Вселенная синтезировала нечто странное.

Считалось, что давным-давно где-то на окраинах Вселенной можно было встретить огромные звезды – в 300 раз больше Солнца. Но даже такие гиганты выглядели крохотулями по сравнению с монстрами, которые, как выяснилось, жили в первые сотни миллионов лет после «сотворения мира». Их останки обнаружили астрономы, которыми руководила профессор Карина Чарбонел (Corrine Charbonnel) из Университета Женевы (University of Geneva in Switzerland).

Изображения «динозавров Вселенной» передал космический телескоп «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope, JWST) – разглядел их в галактике GN-z11, располагающейся на расстоянии 13,4 миллиарда световых лет от Земли. Она появилась примерно через 440 миллионов лет после Большого Взрыва.

Звезды галактики GN-z11 были первыми обитателями ранней Вселенной. Но быстро вымерли – взорвались и стали «гиперновыми» всего через несколько миллионов лет после того, как появились. После взрывов осталась пыль и очень много азота.

Из расчетов следует, что для образования столь невероятного количество азота потребны температуры порядка 75 миллионов градусов Цельсия. Создать такие могли лишь звезды чудовищного размера – «звездные монстры» (celestial monsters), как их назвали астрономы в статье, опубликованной в журнале Astronomy and Astrophysics.

«Звездные монстры» были больше Солнца в 10 тысяч раз. Если представить Солнце в виде горошины, то «монстр» был бы шаром диаметром 50 метров.

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