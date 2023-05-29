Как сэкономить при покупке жилья?

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Льготные программы, еще их называют ипотекой с господдержкой, работают в России уже четвертый год. С их помощью жилищные условия улучшили уже свыше двух миллионов жителей. Сейчас доступны десятки федеральных мер поддержки, на которые могут претендовать разные категории граждан.

Единым оператором льготных программ в жилищной сфере в стране является ДОМ.РФ. Институт развития делает многое, чтобы как можно больше людей знали о своих возможностях для приобретения жилья с господдержкой. И соцопросы показывают, что осведомленность населения растет, но она пока не стопроцентная. К тому же программы периодически обновляются и дополняются.

Как купить жилье и при этом сэкономить с помощью государства рассказал директор консультационного центра ДОМ.РФ (спроси.дом.рф) Михаил Ковалев.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Государство готово помочь с покупкой жилья

Правительство постоянно работает над мерами поддержки в жилищной сфере. Их условно можно разделить на льготы для всех («Льготная ипотека» на новостройки или строительство частного дома со ставкой до 8%) и для определенных категории.

В последнем случае речь, например, про семьи с детьми, молодых специалистов, айтишников, граждан проживающих или планирующих переехать на определенную территорию.

Однако кроме кредитов с господдержкой есть еще меры, когда государство прямо или косвенно помогает с покупкой жилья. Например, выплаты семьям с детьми, которые можно использовать в качестве первоначального взноса или для погашения действующей ипотеки (всем известный маткапитал). А еще за жилье и отдельно за оплату ипотечных процентов можно получать налоговые вычеты.

— Сегодня меры поддержки сочетаются и дополняют друг друга. Это позволяет достичь большей экономии. Например, если в семье рождается ребенок, у родителей появляется возможность приобрести новое жилье с помощью одной из льготных программ, то есть по ставке ниже рыночной, а в качестве первоначального взноса использовать такие меры поддержки как материнский капитал и в дополнение — субсидию в рамках программы «Молодая семья». Программы государственной поддержки постоянно адаптируются, чтобы оказывать адресную поддержку дополнительным категориям граждан. Так заемщики по льготным программам могут выбрать, купить ли квартиру, готовый дом или построить жилье самостоятельно, — рассказал Михаил Ковалев.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как устроена льготная ипотека

Такую ипотеку заемщик получает в банке, который присоединился к программе — их сотни по стране. На самом деле кредит финансовое учреждение выдает по своей — рыночной ставке. Но для клиента ставка ниже. Потому субсидирует государство.

Например, на май 2023 средняя ставка по рыночной ипотеке 11%, а кредит по «Семейной ипотеке» можно взять под 6% и даже ниже – банки, конкурируя между собой, снижают ставку.

Самые востребованные программы сейчас такие.

«Семейная ипотека». Ставка до 6%, в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) до 5%. Такие кредиты с господдержку выдают семьям, воспитывающим двух и более детей — возрастом до 18 лет. Воспользоваться предложением могут и семьи с одним ребенком, рожденным с 1 января 2018 по 31 декабря 2023 года. Также семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью. Купить можно квартиру или дом от застройщика, «вторичку» в сельских населенных пунктах ДФО и в регионах, где нет новостроек ( только для семей с детьми-инвалидами).

«Льготная ипотека». Ставка до 8%. Программа доступна всем до 1 июля 2024 года. Можно купить квартиру или частный дом, но обязательно от застройщика. В прошлом году «Льготную ипотеку» также распространяли еще и на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). То есть, для тех, кто хотел самостоятельно или с привлечением подрядчика построить дом, можно было получить кредит по льготной ставке.

«IT-ипотека». Ставка до 5%. Ее могут получить сотрудники IT-компаний. Важно чтобы у фирмы была аккредитация Минцифры России. Эту информацию можно уточнить у своего работодателя. На льготную ставку могут рассчитывают сотрудники до 50 лет с уровнем дохода от 150 тыс. рублей в Москве, от 120 тыс. в городах с населением более миллиона человек, и от 70 тыс. в остальных населенных пунктах. Кредит дают на новостройки и дома от застройщиков, ИЖС.

«Дальневосточная ипотека». Ставка до 2%. Есть несколько категорий заемщиков, которые могут получить кредит по такой выгодной ставке. Оба супруга должны быть не старше 35 лет (включительно), граждане до 35 лет с детьми (до 18 лет), работникам медицинских и образовательных организаций Дальнего Востока. Воспользоваться льготой могут участники программы Дальневосточный гектар и вынужденные переселенцы. Под программу попадает только жилье в ДФО.

КОНКРЕТНО

Сколько можно сэкономить

Речь о сотнях, тысячах и миллионах рублей. Например, семья хочет приобрести квартиру за 6 млн рублей с первоначальным взносом 15% и платить кредит 20 лет. Вот как будет изменяться ежемесячный платеж и сумма переплаты по кредиту в зависимости от выбранной программы.

При среднерыночной ставке (11%) ежемесячный платеж будет 52,6 тыс. рублей. Итоговая переплата по процентам 7,5 млн рублей. Получается, что банк зарабатывает приличный процент от стоимости квартиры.

При «Льготной ипотеке» (8%) каждый месяц заемщики будут вносить 42,6 тыс. рублей. Переплата составит 5,1 млн рублей.

При «Семейной ипотеке» (6%) платеж 36,5 тыс. рублей. Переплата по кредиту 3,6 млн рублей.

Выплаты семьям с детьми

ДОМ.РФ отвечает за федеральные выплаты, которые могут быть использованы для улучшения жилищных условий. Их можно объединить с другими мерами поддержки, например, с льготными ипотечными программами. В вашем регионе могут быть и местные субсидии. Но как правило, они более «узконаправленные».

Материнский капитал. Семьи, в которых первый ребенок родился после 1 января 2020 года, могут получить 586,9 тыс. рублей. При рождении второго или следующих детей (также после 1 января 2020 года) выплата 775,6 тыс. рублей. Выплату индексируют каждый год с учетом инфляции. Если второй ребенок родился до 31 декабря 2019 года сумма будет 586,9 тыс. рублей.

Если говорить о возможностях использования маткапитала для улучшения жилищных условий, то его можно потратить на покупку жилья, строительство или реконструкцию частного дома, первоначальный взнос по ипотеке, досрочное погашение жилищного кредита, оплату вступительного взноса в жилищных, жилищно-строительных, жилищных накопительных кооперативах.

Выплата 450 тыс. рублей. Полагается многодетным семьям: в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года появился третий или последующий ребенок. Деньги можно использовать только на погашение ипотеки. Важно, чтобы кредитный договор был заключен до 1 июля 2024 года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОНКРЕТНО

Как комбинация выплат помогает гасить ипотеку

Вернемся к примеру с покупкой квартиры за 6 млн рублей и рыночной ставкой 11%. Ежемесячный платеж составил бы 52,6 тыс. рублей, переплата – 7,5 млн.

Если выбрать льготную программу «Семейной ипотеки» (6%) переплата сократится практически в два раза, а ежемесячный платеж в полтора. Затем семья использует маткапитал для досрочного погашения. При внесении 775,6 тыс. рублей на процентах удается сэкономить еще полмиллиона.

Если в семье появится третий ребенок, для досрочного погашения можно использовать еще 450 тыс. Платеж станет 27,6 тыс., а общая экономия на процентах составит 800 тыс. рублей.

Не забывайте, что трудоустроенные официально имеют право на налоговый вычет. Это до 520 тыс. на обоих супругов и вычет с процентов по ипотеке до 390 тыс. на двоих. Если прибавить в наше уравнение и эти деньги, то ежемесячный платеж снизится до 20,4 тыс. Итоговая переплата сократится до 2,1 млн. Общая экономия на процентах после применения всех льгот составит 1,5 млн.

НА ЗАМЕТКУ

Если остались вопросы

У ДОМ.РФ работает круглосуточный консультационный центр. Задать вопрос можно по телефону 8 (800) 775-11-22 или на сайте спроси.дом.рф. На портале уже собраны несколько тысяч материалов, где можно подробнее узнать о нюансах, касающихся жилищной сферы. Например, изучить каталог льготных программ, воспользоваться сервисами помощи в оформлении документов или проверки жилья и застройщика, рассчитать ипотеку или воспользоваться калькулятором оценки жилья.

Есть просветительское направление – курсы, образовательные видео, решения для тех, кто хочет прокачать свою финансовую грамотность и научиться вести личный бюджет, копить и сформировать правильные финансовые привычки.