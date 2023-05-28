Сергей Станкевич из Анкары: Оппозиция Эрдогану допустила серьезные ошибки перед вторым туром

Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции.
Фото: REUTERS
Известный политолог и историк Сергей Станкевич поделился своей оценкой второго тура выборов президента Турции в беседе с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым на Радио "КП".
Политолог и историк Сергей Станкевич
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
…- Алло! Сергей Борисович, где вы сейчас находитесь?
- Я нахожусь в Анкаре, наблюдаю за финальным актом большой избирательной драмы, которая завершается на моих глазах в Турции.
Завтра буду в Стамбуле.
- И в чем же драматизм?
- Ну, по итогам первого тура (голосование состоялось 14 мая) ситуация зависла.
Немножко, буквально полпроцента, недобирал Эрдоган. И буквально на пятки ему наступал его соперник - Кылычдароглу.
Но за две недели лидер оппозиции, на мой взгляд, совершил серьёзные ошибки.
- Главная ошибка какая?
- Проиграв парламентские выборы (они проходили параллельно - в первом туре выборов президентских), Кылычдароглу попытался привлечь на свою сторону националистически настроенный электорат.
И он превратился в самого ярого националиста.
Это - просто какой-то Жириновский в турецком варианте.
- Ну, чего мы будем обижать Жириновского? У него был другой образ…
- Ну, да… Этот образ у нас уже - романтический и светлый.
Вообще-то, Жириновский мне вспомнился, поскольку он был специалистом по Турции, говорил по-турецки, часто бывал в стране. И он бы на звание националиста точно не обиделся бы.
Кстати, лидер ЛДПР сам мне рассказывал, как ещё студентом, во время преддипломной поездки в Турцию, ввязался в уличную полемику на митинге.
Его повязали, ночь он провел в кутузке, а потом его вытаскивало советское посольство.
Так закалялась сталь!
Что же касается Кылычдароглу…
- Да, вернёмся к выборам!
-,Он призвал немедленно выдворить из страны миллионы иммигрантов. (В основном речь шла о сирийцах.)
Причём - он постоянно путался в цифрах.
А потом - начал грозить различными расследованиями, карами.
И предстал - как носитель внутренних конфликтов.
- А Эрдоган?
- Он демонстрировал спокойствие, уверенность и готовность к объединению. И - выступил как заботливый отец.
И - даже по предварительным данным (окончательные будут к утру) Эрдоган побеждает с разрывом в 4 - 5 процентов.
То есть, он уходит за 50 и у него будет где-то в районе 53-х процентов.
Можно ещё добавить…
… Буквально на моих глазах, на главной площади Анкары, забитой ликующими массами. президент Эрдоган объявляет о своей победе.
Это уже официально.
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