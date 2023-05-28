"Сегодня выиграла вся Турция": Эрдоган объявил о своей победе на выборах президента

Эрдоган объявил о своей победе на выборах президента Турции. Фото: REUTERS

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам обработки более 99% бюллетеней на втором туре выборов получил более 52% голосов и фактически обеспечил победу над своим соперником – единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Президент Турции выступил перед своими сторонниками в Стамбуле с крыши автобуса, принадлежащего правящей Партии справедливости и развития. Чувствуется, что успех на выборах добавил ему сил - выглядит он намного лучше, чем во время явно утомившей его затяжной избирательной кампании.

Эрдоган начал общение с народом с популярной в Турции песни «Duyanlara Duymayanlara» («Всем, кто слышит, и кто не слышит»), которую исполнил очень неплохо: «Всё, что есть, всё для тебя, молюсь о тебе. Мои мечты, мои желания, мои слезы. Я всегда буду с тобой… Мой Стамбул, я люблю тебя!».

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Турецкий лидер поблагодарил каждого, кто ему «доверил вести страну в предстоящие пять лет».

«Сегодня праздник демократии. Поздравляю всех, кто помог кампании и проведению выборов, который прошли в здоровой атмосфере. Надеюсь, мы будем достойны доверия народа, как были достойны этого все предыдущие 20 лет. Сегодня выиграла вся Турция. Так пишется история. Бай-бай, бай Кемаль (Кылычдароглу, бай по-турецки – господин)», - сказал Эрдоган.

Он добавил, что уже принял поздравления с победой на выборах от лидеров нескольких государств, в частности Азербайджана, Узбекистана и Ливии: «Все звонят по очереди и говорят - приглашайте, мы готовы прямо сейчас приехать. Никто не отберёт права у нашего народа, никто его не оскорбит, не посмотрит на него свысока, никто не смеет грозить пальцем перед Турцией!».

Фото: REUTERS

Как заявил «КП» известный турецкий политолог Айдын Сезер, поражение оппозиции на выборах связано с неверным определением приоритетов избирателей.

«Они два года дискутировали о возвращении парламентской системы, хотя людей больше волновал экономический кризис. Собрав за одним столом различные партии, оппозиция попыталась создать впечатление широкой коалиции и всесторонней поддержки разных политических партий. А народ испугался, что с такой разношерстной коалицией правительство окажется неработоспособным, не сможет принимать правильные решения. Последней каплей стало вхождение в оппозиционную коалицию радикального националиста Умита Оздага», - сказал Сезер.

Фото: REUTERS

Он отметил, что поддержка Эрдогана со стороны выбывшего из президентской гонки Синана Огана показывает, что националистическая повестка в Турции будет постепенно нарастать: «Думаю, что в ближайшее время мы станем свидетелями усиления религиозных и националистических течений в политике. Переформатирование оппозиции неизбежно. Я думаю, что Кылычдароглу не сможет сохранить своё кресло лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии».

Фото: REUTERS

По мнению эксперта, заявление Кылычдароглу о вмешательстве России в выборы не оказало существенного влияния на итоги голосования. «Нужно ещё доказать, насколько его утверждения соответствуют действительности. В оппозиции эту тему обсуждали, и было высказано мнение о неудачности этого заявления», - отметил политолог.

Кылычдароглу и его представители пока никак не прокомментировали предварительные итоги второго тура выборов.

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