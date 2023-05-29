Россия возобновляет авиасообщение с Вьетнамом: цены на билеты, расписание и визы

С 4 июня авиакомпания «ИрАэро» будет летать из Иркутска в Ханой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хорошая новость для путешественников: возобновляется прямое авиасообщение между Россией и Вьетнамом. Пока рейсы будут выполняться между Иркутском и Ханоем. Летать будет авиакомпания «ИрАэро» начиная с 4 июня. Сначала раз в неделю по воскресеньям, а с 7 июля добавят ещё рейс по пятницам.

На маршрут авиакомпания ставит отечественные самолёты SSJ-100. На полёт во Юго-Восточную Азию из Москвы, например, дальности полёта «Суперджета-100» не хватит, а из Иркутска - да. Лайнеры иностранного производства судя по всему, Вьетнам принимать пока не готов.

Время в пути между Иркутском и Ханоем - чуть больше 6 часов. Вылет из Иркутска в 19 часов, во вьетнамском аэропорту самолёт приземлится в 0.20 по местному времени.

– Авиационное сообщение между Россией и Вьетнамом отсутствует уже более двух лет, поэтому мы считаем, что маршрут будет востребован, – уверен Сергей Крупнов, заместитель гендиректора «ИрАэро». - Мы планируем также открыть рейсы в курортный Нячанг из Иркутска, Красноярска, Хабаровска, Владивостока и, возможно, других дальневосточных аэропортов. Мы уже получили одобрение авиационных властей Вьетнама на выполнение полётов в Камрань (аэропорт рядом с вьетнамским курортом Нячанг. - Л. С.) на «Суперджетах», ведётся организационная и подготовительная работа.

Билеты на первый рейс с возвращением через неделю стоят от 55 тысяч рублей на человека (туда-обратно). В тариф включён багаж, чемодан самом до 20 кг.

На июль и август цены выше, от 64 тысяч рублей. В продаже сейчас есть билеты вплоть до октября.

Дорого? Да. Опять же вылет из Иркутска удобен жителям далеко не всех регионов России. Для сибиряков и туристов с Дальнего Востока это отличный вариант. А вот москвичам, петербуржцам и сочинцам надо будет сначала добраться до Байкала, чтобы оттуда лететь во Вьетнам. Есть ли смысл? Давайте сравним.

Билеты из Москвы в Иркутск на прямые рейсы в июне стоят от 20 тысяч рублей туда-обратно. Вместе с перелётом из Иркутска в Ханой - минимум 75 тысяч только на дорогу!

При этом самые дешёвые билеты на стыковочные рейсы в Ханой из Москвы стоят от 67 тысяч рублей. Через Индию с одной или двумя стыковками - в Дели, Ахмадабаде или Калькутте. Или через Китай, тоже часто с двумя пересадками. Если гарантированно нужна одна стыковка - тогда через Доху (Катар) минимум за 88 тысяч рублей туда - обратно. Время в пути с учётом пересадок около 15 - 30 часов. В общем, и другие варианты сложно назвать быстрыми или бюджетными.

До пандемии Вьетнам был очень любим нашими отпускниками: море тёплое, на курортах можно остановится и в роскошных отелях, и в дешёв гостевых домах, пляжный сезон длинный, местная кухня необычная и многим россиянам очень нравится.

Виза для отдыха во Вьетнаме гражданам РФ не нужна, если планируете находиться в стране не больше 15 дней. Исключение - остров Фукуок, там можно провести без визы 30 дней.

Напомним, что в мае 2023 года возобновлено авиасообщение России с Грузией и Марокко. Сейчас прямыми рейсами из разных городов нашей страны можно добраться в 36 государств мира. Вьетнам станет 37-м.