Россия откроет прямое авиасообщение с популярными у туристов странами: список

Росавиация обнадежила путешественников, скучающих по отдыху за границей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Росавиация обнадежила путешественников, скучающих по отдыху за границей: в 2023 году откроется прямое авиасообщение ещё с несколькими странами. Среди них есть популярные курорты, а есть и очень экзотические направления в Азии и Африке. Оптимистичными планами поделился глава Росавиации Александр Нерадько на итоговом заседании коллегии Федерального агентства воздушного транспорта (это полное название ведомства).

Куда туристы смогут долететь без пересадок?

Вьетнам и Южная Корея. Самые интересные для туристов маршруты, с которыми планируется авиасообщение в 2023 году (увы, точных дат запуска рейсов пока нет, идут переговоры). Обе страны безвизовые для российских туристов, хотя перед поездкой в Южную Корею нужно получить электронное разрешение. Обе до пандемии были очень любимы нашими отпускниками. Собственно, и сейчас россияне туда летают - только со стыковками в Дубае, Катаре, Астане. Во Вьетнам - в первую очередь ради пляжей и тёплого моря, в Южную Корею - ещё и на шопинг, и на горнолыжные курорты.

Саудовская Аравия. Страна на берегу Красного моря (уже хорошо звучит, согласитесь!) активно развивает туризм и готовится открыть в мае суперсовременный пляжный курорт для иностранцев. С более мягкими правилами по дресс-кода, чем в самой Саудовской Аравии (в купальниках на пляж и к бассейну - без проблем). Другая история - паломнический туризм для мусульман, он тоже востребован у россиян.

Мьянма. Здесь речь идет не о возобновлении, а об открытии прямых рейсов - впервые в истории. Мьянма (бывшая Бирма) не так раскручена, как соседний Таиланд. Но там есть песчаные пляжи на берегу тёплого моря, пятизвездочные отели, древние буддистские храмы. Россия и Мьянма уже подготовили соглашение об авиасообщении - полеты будут разрешены из любых аэропортов Мьянмы в Москву, Петербург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, а также из любых аэропортов России в Нейпьидо, Мандалай, Янгон в Мьянме.

С российскими авиакомпаниями «прорабатывается возможность» начала полетов в страны Африки: Эфиопию, ЮАР, Алжир, Тунис. Здесь самое интригующее направление - Южно-Африканская Республика. Возможны ли технически беспосадочные рейсы из Москвы в Кейптаун или Йоханнесбург, не слишком ли далеко? Да. И даже были раньше, в свое время их выполняла авиакомпания «Трансаэро». ЮАР страна не для массового туризма, но однозначно интересна: два океана и Мыс Доброй Надежды, яркая африканская природа в национальных парках Крюгер и Лимпопо, пустыня Калахари…

В другие упомянутые Александром Нерадько страны - в Эфиопию и Алжир - и сейчас есть прямые рейсы из Москвы. В Тунис запустят в апреле, к началу курортного сезона. Но выполняют их авиакомпании этих стран, Эфиопию и Алжир наши пассажиры используют в основном как транзитные пункты. Если полеты откроют ещё и российские перевозчики - что ж, выбор станет больше!

То, что международное авиасообщение в принципе удалось сохранить в условиях жестких санкций, в Росавиации считают достижением. «При этом и российские, и иностранные авиакомпании постоянно ведут работу по расширению географии полетов», - подчеркнул Александр Нерадько.

И она расширяется! Да, по сравнению с досанкционныи и доковидными временами международных рейсов стало меньше. Но за год ситуация изменилась: в марте 2023 года, по данным Росавиации, без пересадок можно долететь в 34 государства. В апреле 2022 года в этом списке было меньше 20 стран.

Что изменилось? Санкции вроде бы никто не отменял, только новые принимают. Да. В страны, которые закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, рейсов как не было, так и нет - например, во все государства Евросоюза. Но на карте мира много мест, где готовы принимать наши самолеты. Проблема была в том, что многие «Боинги» и «Аэробусы» отечественных перевозчиков «прописаны» за границей, в основном на Бермудах и в Ирландии. С марта по декабрь 2022 года 647 самолетов иностранного производства тридцати авиакомпаний переведены в российский реестр воздушных судов. И многие направления стали для них доступны.

А часто рейсы открывают не наши перевозчики, а зарубежные (си. «Цифры»). Опять же, кого не касаются прямые или вторичные санкции.

С КАКИМИ СТРАНАМИ У РФ ЕСТЬ ПРЯМОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ

Азербайджан, Алжир, Афганистан, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Киргизия, Куба, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, ОАЭ, Оман, Сейшелы, Сербия, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркмения, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка и Эфиопия.

ЦИФРЫ

14 российских авиакомпаний выполняют сейчас пассажирские рейсы за границу.

54 иностранных перевозчика летают к нам,

По данным Росавиации.