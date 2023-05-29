Певицу Славу экстренно госпитализировали в одну из больниц Москвы: названа причина

43-летняя певица Слава госпитализирована 29 мая в московскую клинику. Фото: Борис КУДРЯВОВ

43-летняя певица Слава госпитализирована 29 мая в московскую клинику. В сети тут же появилась информация о том, что у артистки воспаление легких.

«Артистка сейчас в больнице. Пока точного диагноза нет. И дополнительной информации тоже. Она не на связи сейчас. Госпитализирована «с подозрением на воспаление легких», - сообщил KP.RU представитель певицы Славы.

В данный момент у певицы взяли анализы, проводят диагностику – после первичного обследования поставят диагноз. Госпитализировали артистку 29 мая около 14 часов. Известно, что у Славы высокая температура, есть кашель. По симптомам похоже на воспаление легких — потому и поставили данный диагноз «под вопросом». Заболела певица одновременно с членами семьи – только у Славы симптомы проявились сильнее всех остальных. У певицы был перерыв в гастрольном графике, которым она воспользовалась, чтобы нянчить внука - 24-летняя дочь звезды Александра Морозова родила сына 30 марта 2023 года. Саша и малыш тоже заболели. Семья ждет постановки диагноза.

После того, как 2 раза переболела ковидом, Слава нам рассказала в интервью: «Первый раз я переболела после первого локдауна. Две недели лежала с высокой температурой. Второй раз перенесла практически бессимптомно. Ковид не прошел бесследно. Бывают моменты, когда память «отшибает». Поэтому на гастроли вожу распечатанные на листочках тексты песен - чаще всего заглядываю в недавно написанные. Зрители на концертах не обижаются – они все прекрасно понимают и разделяют мою самоиронию. Но шутки шутками, а я начала заниматься здоровьем – надо ликвидировать последствия ковида…» Певица Слава восстановилась – вернулась к плотному гастрольному графику, и летом 2022 года чувствовала себя так прекрасно: что даже сделала небольшую липосакцию рук, живота, ног, спины, подбородка, еще и грудь подтянула - все разом. Семья надеется, что и сейчас Слава быстро справится с болезнью.