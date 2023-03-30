Певица Слава стала бабушкой в 42 года и на радостях выпила прямо в роддоме

Исполнительница хита «Одиночество» Слава (Анастасия Сланевская) стала бабушкой в 42 года. Дочь певицы Александра Морозова родила ей внука. О счастливом событии артистка рассказала в соцсетях. Новоиспеченная бабушка сняла видео в роддоме и, вытирая слезы радости, сообщила о пополнении в семье.

«Я стала бабушкой! Принимаем поздравления. Моя малышка стала мамой. Не знаю, что говорить… Пью коньяк, закусываю шоколадкой», - поделилась эмоциями Сланевская, продемонстрировав на камеру янтарную жидкость в пластиковом стаканчике.

Слава выпила коньячку за здоровье мамы и малыша. Фото: кадр видео.

На родах присутствовал муж 24-летней Александры. В ноябре дочь Славы вышла замуж за своего давнего возлюбленного, 25-летнего Андрея Дедова. Тогда никто не подозревал, что невеста беременна. Но уже совсем скоро Саша перестала скрывать животик и рассказала, что станет мамой.

Слава пока не говорит, как молодые родители назвали малыша. Фамилия у него будет, как у отца – Дедов. Александра после свадьбы не стала брать фамилию мужа.

«Тут на самом деле забавная ситуация. У Андрея фамилия Дедов, у меня - Морозова. И мы долго смеялись на тему того, что если я возьму двойную фамилию, то получится как Дед Мороз. Поэтому фамилию решила оставить свою», - рассказывала дочь певицы.

Дочь певицы Славы Саша Морозова на последних месяцах беременности. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Решение присутствовать при родах принял сам Андрей. Саша признавалась, что не стала его отговаривать.

«Быть рядом с женщиной в этот момент максимально правильно, как мне кажется, ведь вы вместе сделали этот выбор. Этап родов нужно пройти вместе! То есть это не работает так: девушка забеременела, пусть сама рожает и вынашивает ребенка. Нет повода бросать ее в этом страшном мероприятии», - откровенничала в соцсетях незадолго до родов наследница звезды.

Дочь Славы закончила престижную Ломоносовскую школу в Москве, затем еще год отучилась в Швейцарии. Получив аттестат, Александра поступила в театральный вуз. Но, проучившись в нем всего год, забрала документы и поступила в РУДН на лингвиста. В университете девушка изучала английский и французский языки. Избранник дочери звезды работает в сфере автобизнеса.

Муж Александры Андрей присутствовал на родах. Фото: соцсети.

Анастасия Сланевская родила Сашу, когда ей было всего 19 лет. С первым мужем Константином Морозовым артистка рассталась из-за бытовых разногласий. У звезды также есть 11-летняя дочь Антонина Сланевская. Девочка родилась в гражданском союзе певицы с бизнесменом Анатолием Данилицким.