Певица Слава экстренно госпитализирована с подозрением на воспаление легких в Москве Фото: из личного архива

43-летнюю певицу Славу госпитализировали с подозрением на воспаление легких в одну из московских больниц. Ей стало плохо по дороге на съемки, поднялась температура и началась тошнота. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источник.

Также отмечается, что, вероятно, организм певицы мог дать сбой на фоне сильного переутомления, поскольку она много работает и ее график расписан буквально по часам.

На данный момент ее состояние неизвестно, но теперь она находится под постоянным наблюдением врачей.

Ранее певица Слава рассказала, что ребенок ее дочери едва не умер при рождении, поскольку ребенок появился на свет раньше срока на две недели и при рождении обмотался пуповиной, после чего понадобилась срочная операция.

Слава также отметила, что до сих пор не может отойти от этого, и добавила, что изначально у ее дочери был другой доктор, но поскольку его не было на месте, операцию проводил главврач.