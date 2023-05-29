Китай нанес удар по господству Боингов и Аэрбасов: что известно о самолете С919

8 мая китайский среднемагистральный самолет C-919 совершил первый коммерческий рейс по маршруту Шанхай-Пекин. Фото: ru.wikipedia.org/airliners.net.

В минувшее воскресенье, 28 мая, китайский среднемагистральный самолет C-919 (читается Си-919) совершил первый коммерческий рейс по маршруту Шанхай-Пекин. В общем, ничего особенного — по три кресла с каждой стороны, один проход. Из 164 посадочных мест 8 отведены под бизнес-класс, не густо. Полет длился 2 часа 25 минут, и в тот же день совершил обратный рейс. Пассажирам раздавали памятные подарки.

Среднемагистральники — это как раз и есть рабочие лошадки мировой авиации. Самые популярные самолеты в этом классе — узкофюзеляжные Боинги-737 и Аэробусы А-320. Бороздят они и российское небо. А еще у нас на подходе собственная новейшая разработка — МС-21, кстати, индекс 21 означает, что это самолет 21 века — так много в нем технологических наворотов. Только его еще нет.

И в его отсутствие не заполонят ли наш авиарынок китайские самолеты, как это произошло с автомобилями?

- Можно поздравить Китай с выпуском собственного самолета в такой популярной нише, но надо признать, что этот самолет не обладает какими-то выдающимися характеристиками, - сказал KP.RU главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. - А самое уязвимое в нем то, что он собран из западных комплектующих. В первую очередь, у Китая нет собственного двигателя для этих самолетов.

- Может ли китайский С919 попасть на российский рынок?

- Во-первых, в этом нет пока экономической необходимости, поскольку у нас нет сейчас дефицита самолетов в этом направлении. Наоборот, из-за снизившегося пассажиропотока парк недогружен. А вторая причина, почему С919 не будет поступать в Россию — потому что он тут же подпадет под вторичные санкции Запада. И тогда вообще не сможет производить этот самолет, поскольку своих аналогичных западным комплектующих у них попросту нет. В отличие от нашего самолета МС-21, у которого есть свой отечественный двигатель ПД-14, а сейчас ведется работа по полному импортозамещению комплектующих.

- А что с самим самолетом, когда он будет?

- МС-21 гораздо более технологичен и современен, не только по сравнению с С919, но и с Бонгом-737 и Аэрбасом-320. Это по-настоящему самолет нового поколения, он более технологичен в производстве, поэтому дешевле. Из технических новинок надо отметить крыло из композитных материалов, они придают самолету очень высокие аэродинамические характеристики, из металла такого крыла не сделать. А у Боинга, Аэрбаса и китайского С-919 крыло как раз обычное, дюралевое. Запад обороняется, они сразу почувствовали угрозу и еще в 2018 г. под надуманным предлогом ввели санкции против нашей компании «Аэрокомпозит», которая не занималась никакими военными разработками.

Еще важный момент - у нашего самолета шире салон. Это тоже не просто так. Шире салон — значит, больше диаметр фюзеляжа, больше требуется металла, самолет должен быть тяжелее. Больше площадь соприкосновения с воздухом, значит, больше трение. Из-за всего этого, казалось бы, должна снижаться дальность полета, увеличиваться расход топлива — а у нашего эти показатели на уровне зарубежных аналогов. А комфорт выше, и есть резерв для увеличения пассажировместимости.

- И где же наш чудо-самолет?

- МС-21 должен был пойти в серию еще в 2022 г. Но из-за введения санкций и необходимости увеличить долю российских компонентов серийный выпуск перенесли на конец 2024 г. По мере роста производства наш среднемагистральник будет замещать Аэрбасы и Боинги. Причем это не вынужденная замена на что-то похуже, а шаг вперед.

- Почему в мире такое внимание к китайскому самолету — ну полетел и полетел...

- Потому что это мощнейший удар по господству Боингов и Аэрбасов в мировом небе. Да, китайский самолет вторичен, но в силу массовости производства он, скорее всего, будет дешевле конкурентов, на сегодня цены сопоставимые. Уже сейчас есть информация о заказе 1000 таких самолетов. Вот и считайте — это самолеты по сути отнятые у Запада. Один среднемагистральный Боинг стоит порядка 100 млн долларов. Тысяча самолетов — это 100 млрд долларов. И это только для внутреннего рынка Китая. А если Китай будет наращивать производство, а он будет это делать, в стране очень высокие амбиции по созданию собственного авиастроения, то потери западных корпораций будут еще выше. А с нашим МС-21 у китайского самолета конкуренции нет. На международный рынок нам попасть будет сложно из-за санкций, да и гораздо важнее насытить рынок внутренний — это задача на ближайшее 10-летие.