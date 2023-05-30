Мишустин: почти 1,5 млн жителей новых регионов получили российские паспорта с осени 2022 года

Мишустин отметил, что важно, чтобы жители новых регионов ощущали происходящие там изменения. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Почти 1,5 млн. жителей новых регионов получили российские паспорта. Об этом во вторник рассказал премьер Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной развитию новых территорий.

Мишустин отметил, что важно, чтобы жители новых регионов ощущали происходящие там изменения.

- Видели, что улицы и дома постепенно восстанавливаются, улучшаются бытовые условия, появляется возможность для получения образования, профессиональной деятельности, - сказал премьер.

Темпы восстановления ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Мишустин назвал «неплохими».

- Важно не сбавлять! - заявил Мишустин.

Он отметил, что в первую очередь восстанавливаются базовые и социальные объекты, имеющие важнейшее значение для жизни людей.

Мишустин озвучил цифры: это свыше 1,5 тыс. многоквартирных домов, почти 1,7 тыс. объектов ЖКХ, около 4,5 тыс. объектов энергетики, а также практически 800 социально-значимых учреждений. Отремонтировано 800 км автодорог и 18 мостов. Премьер отметил, что в новых регионах должно быть современное жилье, больницы, школы, детские сады и хорошие дороги.

Кроме того, премьер поручил чиновникам доходчиво объяснять жителям новых территорий, как им получать положенные соцвыплаты.

- Все нововведения очень чувствительны для граждан этих регионов, особенно старшего возраста , - отметил премьер.

Мишустин также напомнил о поручении президента обеспечить в новых регионах уровень зарплат и пособий соответствующий среднероссийским.

Одним из драйверов развития новых регионов Мишустин назвал сельское хозяйство, прежде всего в Херсонской и Запорожской областях. Мишустин сообщил, что в эти два региона, которые традиционно были сельскохозяйственными, поставлена техника для проведения посевной и уборочной кампаний.