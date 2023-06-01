Вслед за Жириновским Ирина Пегова пообещала каждой бабе по мужику

В МХТ им.Чехова вышел спектакль «Авлабар. Ханума» Фото: Екатерина Цветкова

Водевиль «Ханума», написанный Авксентием Цагарели еще в 1882 году, наверняка не был бы так широко известен, если бы не переработка этой пьесы писателями-сатириками Борисом Рацером и Владимиром Константиновым. Полвека назад по их адаптации поставил спектакль великий режиссер Георгий Товстоногов. Этот был спектакль-шедевр, он выдержал более 300 показов на сцене Ленинградского Большого драматического театра. И жил бы и дальше, если бы не начали умирать и стареть занятые в нем артисты (Людмила Макарова, Владислав Стржельчик, Ефим Копелян, Николай Трофимов), заменить которых оказалось невозможно. К счастью, «Хануму» БДТ записали для телевидения. И спектакль увидели миллионы. Вот почему сюжет о том, как в Тбилиси когда-то соперничали две свахи – Ханума и Кабато, и каждая из них предлагала старому, обедневшему князю богатую невесту, стал знаменитым.

Фото: Екатерина Цветкова

Новой «Хануме» в МХТ до спектакля Товстоногова как до Луны, считают критики. И с этим трудно поспорить. Перевод не Рацера и Константинова, а некой Нина Шадури. И новые песни и диалоги, специально написанные для МХТ, «не те». Хотя отметим, ради справедливости, ведущий сингл Ханумы звучит по-прежнему на стихи Григория Орбелиани. Их в спектакле БДТ читал Товстоногов.

Фото: Екатерина Цветкова

На самом деле претензии критиков не имеют сколько-нибудь существенного значения: других Товстоноговых у нас для вас нет. Но есть режиссер Виктор Крамер...

Фото: Екатерина Цветкова

Однажды Олег Басилашвили (один из любимейших артистов Товстоногова) рассказывал мне, как зрители воспринимали его «Дядю Ваню». Сюжет все знали, зритель в зале сидел подготовленный. Все помнили мизансцену, когда Войницкий приносит цветы Елене Андреевне, а она в это время целуется с Астровым. И ждали, а как Басилашвили это сыграет. И потом говорили (подготовленному зрителю было с чем сравнивать), что Борис Добронравов во МХАТе играл это лучше, или, наоборот, хуже, чем Басилашвили – кому как нравилось...

Фото: Екатерина Цветкова

Для сегодняшнего зрителя можно играть, как угодно и что угодно, и никто ни с кем не будет сравнивать. Мало кто видел другую версию «Дяди Вани». Что уж говорить о «Хануме». Современный зритель воспринимает все искренне и непосредственно, как ребенок. А в «Хануме» и сюжет смешной, и конфликты легкие и радости простые.

Фото: Екатерина Цветкова

По тому, как реагировал зал (кстати, был полный) на реплики примерно из репертуара Жириновского: «Каждой женщине по мужчине», зрители от новой «Ханумы» в восторге. Рэп-баттл в исполнении Ханумы-Ирины Пеговой и Кабато-Янины Колесниченко приняли на ура! Речитатив незатейливый: «за мной мужчины бегают, а на тебя никто не смотрит – такую пегую». Князь (в разных составах его играют Артур Ваха и Юрий Стоянов) беспробудно пьян, поэтому «с этим холостяком все время случаются зигзаги». Он говорит: «С Наполеоном мы были на Елене» - и зритель валится под стул от хохота, даже не желая слышать, что Елена – это остров, а не женщина. Мозги можно оставить дома. Новый спектакль МХТ - непритязательное зрелище для публики, которая между понятиями «театр» и «развлечение» однозначно ставит знак равенства.

Фото: Екатерина Цветкова

Конечно, и такой путь к зрителям (читай, к кассе) имеет место быть. Скептики возразят: стоит ли Московскому Художественному театру, который осенью отметит 125-летие (перед началом спектакля голос худрука Хабенского об этом напоминает), идти кратчайшим путем к кассе? Ведь могли быть репризы и поизящней. На что есть контраргумент: не мы первые.

Фото: Екатерина Цветкова

Пару лет назад во МХАТе им.Горького шел спектакль «Чудесный грузин» (кто забыл, это где на сцену выходила Ольга Бузова). Пример смежников оказался заразительным. «Ханума» в МХТ им. Чехова не хуже, чем «Чудесный грузин» во МХАТе им. Горького. И там, и тут грузинский колорит. Артисты усердно имитируют кавказский акцент. И так же темпераментно жестикулируют. Много песен, лезгинка, эмоциональные тосты, шашлык-машлык и хинкали… Кстати, образ гигантского пельменя проходит красной нитью через весь спектакль. Сперва Ханума-Пегова спускается на нём как на парашюте. Потом облачается в объемное платье в форме хинкали (художник по костюмам Евгения Панфилова). Трудно сразу угадать, на какую их прежних своих ролей Пегова-Ханума больше похожа. То ли на бедовую Люську из «Бега», то ли на резвую Кобылицу, Царь-девицу из «Конька-Горбунка». Но зрители уверен: «Это было феерично! На одном дыхании. Отличный спектакль и все в нем», - пишут Пеговой в комментариях в её микроблоге. «Образ хинкали удивил, а песня на стихи Орбелиани – до мурашек!».

Фото: Екатерина Цветкова

Есть столь любимый публикой интерактив: Ханума раздает неженатым зрителям из первых рядов визитки с саморекламой: «с той поры, как создан свет, лучшей свахи в мире нет». Потом разочарованная в собственном сводническом таланте забирает эти приглашения обратно.

Фото: Екатерина Цветкова

В спектакле много песен, даже слишком много. Видно близость к Камергерскому Театра Оперетты, где показывают сплошные мюзиклы, даёт о себе знать.

Фото: Екатерина Цветкова

А самое яркое впечатление – это сценография, за которую отвечал постановщик спектакля Виктор Крамер. Не зря же он и Вячеслав Полунин - авторы «Снежного шоу», за которое были удостоены Высшей театральной премии Великобритании имени Лоуренса Оливье в номинации «Best Entertainment». Помимо упомянутых хинкали, которые представлены в разных размерах и под разным соусом, над сценой завис огромный камень – словно горы Кавказа. На нем выросли (нет, ни хинкали) маленькие, яркие домики, как на картинах Пиросмани. Есть еще красный гранат, в котором как в карете (но не из тыквы) проезжает по сцене невеста князя Сона. И если бы не горький пропойца-князь и тотально марьяжная тема, если бы сократить хронометараж (спектакль идет три с лишним часа) и убрать фривольности, новую «Хануму» можно было бы упаковать в возрастной ценз 6+ и пустить по разряду «для семейного просмотра». Цены бы ей не было.

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