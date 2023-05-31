"Все стало только хуже": Эдуард Бояков заявил об изменениях в российских театрах за минувший год

Режиссер Эдуард Бояков Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Новом Театре выходит спектакль «Скупой» в постановке режиссера Валентина Клементьева. Литературную обработку комедии Ж.-Б. Мольера сделал Леонид Якубович, который играет в «Скупом» главную роль - Гарпагона. Для него он написал пять монологов, которых не было у Мольера. Премьера пройдет на сцене театра Et Cetera 13 и 14 июня.

Накануне выхода спектакля мы поговорили с художественным руководителем Нового театра Эдуардом Бояковым.

- Мы предъявляем зрителям новую литературную интерпретацию комедии Мольера, которая не отменяет суть и смысл оригинала, - говорит Эдуард Бояков. – Для спектакля «Скупой» Леонид Якубович сочинил очень достойные с точки зрения литературы монологи. Мало кто из современных зрителей знает, что в 60-70-е годы он писал миниатюры для многих артистов эстрады, например, для Геннадия Хазанова.

Якубович в образе Скупого Фото: Предоставлено "КП"

- Для большинства зрителей Якубович - это все-таки шоумен, ведущий «Поля чудес» на 1-м канале…

- И это ему очень помогает на сцене. У него мгновенная реакция и прекрасное чувство импровизации. Его энергетики хватает на два часа - времени, что идет спектакль, а ведь Якубович почти не уходит со сцены. Роль Гарпагона требует хорошей физической формы. Что же касается расхожего представления о Леониде Аркадьевиче только как о шоумене, в процессе работы над спектаклем я был поражен, как он глубоко знает классику и как любит русский театр. В том, что он хороший артист, я убедился еще два года назад, когда ставил спектакль «Лавр» (на сцене МХАТ им.Горького – Ред.). Якубович сыграл роль православного старца. Это была большая удача. Кстати, новая редакция «Лавра» выйдет осенью на сцене Театра Российской Армии.

- Театральный сезон подходит к концу, чем он вам запомнился? Какие впечатления оставил?

- Пожалуй, никаких особых впечатлений, за исключением Театра им.Вахтангова, который продолжает стабильно и успешно работать даже в отсутствие худрука. Там сохраняется высокая театральная культура, включая спектакли Римаса Туминаса. Прекрасные артисты работают, режиссеры Светлана Землякова, Ольга Субботина. Директору театра Кириллу Кроку удается держать высокую планку. Что касается других московских театров, в этом сезоне они ничем меня не потрясли. Непонятна судьба Театра Наций, который покинули директор Мария Ревякина и заместитель худрука Роман Должанский. Евгений Миронов (худрук Театра Наций) – прекрасный артист, но сомневаюсь, что в отсутствие своих помощников он сможет выстроить стратегию театра. В целом ситуация унылая. Нет лидеров, нет идей.

- Год назад вы говорили мне (дословно): «русский театр попал под влияние нетрадиционных ценностей, неустроенных феминисток и жеманных геев». С тех пор многое изменилось. Многие (режиссеры, драматурги, актеры) уехали из страны. Плюс перестановки в московских театрах и новые назначения. На освободившиеся места пришли новые лица, которые прежде находились в тени условных серебренниковых-крымовых-бутусовых. Им дали шанс проявить себя. Обновилась кровь. Однако, на мой взгляд, ни ярких прорывов, ни интересных премьер. Единственный спектакль, который мне по-настоящему понравился в этом сезоне, – это «Генерал и его семья» на Новой сцене Театра Вахтангова. Почему ничего не изменилось?

- Изменилось - все стало только хуже. Дело в том, что сегодня любые назначения, не только в театре, но и в других сферах культуры, происходят не с учетом профессиональных компетенций, а по принципу лояльности. Посредственность всегда демонстрирует лояльность по отношению к работодателю. Но этого мало для развития театра. Нужны, повторю, носители художественных идей. Эфрос, Товстоногов, Любимов – это определенная идеология, концепция театра, философия. Я не знаю ни одного современного худрука или главного режиссера, который задумывается на эту тему вообще. Большинство мыслят шаблонно: давайте поставим Островского, потому что у него юбилей. И потому что классика – это безобидно и проверено временем.

- Так было всегда. Были «датские» спектакли, к дате или к юбилею. А тот же Фоменко, Любимов, Эфрос ставили безобидную классику, которая в их прочтении была не такая уж безобидная. Не говоря о том, что их спектакли - шедевры. В чем разница тогда и сейчас?

- В том, что раньше был определенный заказ - и от государства, и от зрителей. Если говорим о московских театрах, это был заказ от столичной интеллигенции: врачей, учителей, научной элиты… Советская интеллигенция оказывала огромное влияние на идеологию. Именно интеллигенция стояла у истоков диссидентства и в дальнейшем - перестройки в стране. Юрий Любимов, обладая пассионарностью, получал от зрителей творческий импульс, благодаря которому выстраивал репертуарную политику Театра на Таганке. Вы думаете Ельцин с Горбачевым развалили Советский Союз? Нет, это Любимов, Сахаров, Солженицын, тот же Андрей Вознесенский, Владимир Высоцкий, сами того не ведая, готовили тектонический сдвиг.

Позже на смену советской диссидентствующей интеллигенции в театры пришли люди, которые просто ненавидят русскую культуру. Они занимались распределением премий, определяли вкусы, приглашали иностранных режиссеров, того же Алвиса Херманиса, ездили на зарубежные фестивали... Всё это спонсировалось нашей прозападной либеральной элитой. И эти люди, как ни странно, продолжают занимать лидирующие позиции в культуре. Но их эпоха уходит. Время и общая ситуация работают на новую, суверенную русскую культуру.

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