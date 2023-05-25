Людмила Максакова в роли итальянской мамы рассказала об отношениях с сыном

Людмила Максакова исполнила главную роль в спектакле "Королева-мать" Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Когда-то переводчица с итальянского Тамара Скуй и её друг режиссер Роман Виктюк заинтриговали актрису Людмилу Максакову: «Есть пьеса «Королева-мать». Эта роль тебе подходит». Говоря эти слова, они держали в голове какие-то известные им сведения: в пьесе речь идет о сложных отношениях матери и взрослого сына. Максакова тогда хмыкнула: «Какая я - королева-мать? Я еще молода и дети еще не выросли». Отношения еще не были испорчены. Но шли годы…

И вот Людмила Васильевна созрела до темы, актуальной во все времена, начиная с древнегреческой трагедии. С пьесой «Королева-мать» она пришла к режиссеру Сергею Яшину. Год назад он поставил спектакль «Мастер-класс» (там Максакова сыграла оперную диву Марию Каллас). И предложила сделать новую постановку, которую на днях увидели зрители.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В спектакле «Королева-мать» нет быта, нет стильных, модных интерьеров. Вместо них художник-сценограф Елена Качелаева придумала средневековые статуарные фигуры (их двигают по сцене студенты Щукинского института). Сверху свисают арт-объекты в виде воздушного шара с корзиной, аэроплана и акулы… Акула подвешена не для красоты. Когда Реджина - героиня Максаковой - была молода, она любила плавать. Часами плавала и ныряла, подолгу задерживая дыхание под водой. Как это было, народная артистка показывает: делает махи то кролем, то брасом. Скидывает нарядное платье (за костюмы отвечала Мария Данилова) и остается примерно в гимнастическом купальнике. «В моем возрасте, - говорит она, - уже нечего стесняться». Стесняться действительно нечего: смотришь на Людмилу Васильевну и вспоминаешь чеховскую актрису Аркадину: «Вот вам — как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть».

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Её Реджина вспоминает, как познакомилась с будущим мужем. Во время очередного заплыва на неё едва не напала акула. Но будущий муж приплыл на паруснике и сунул румпель акуле в пасть. Наверное, выдумывает. В пьесах Сантанелли сильно влияния театра абсурда, парадоксальных, неправдоподобных ситуациях. Тем забавней. Муж – любовь всей жизни, умный, талантливый, гений. Мертвые мужья всегда самые-самые. Но и при жизни он ей затмил мир. Вся любовь ему отдана, дети ушли на второй план. В чем и кроется причина трагедии.

И теперь Реджина и ее дети - очень близкие и бесконечно далёкие друг другу. Волею обстоятельств её сын Альфредо переезжает к ней жить. Он - журналист (актер Владимир Логвинов), принимает сильнодействующие препараты, за что его выгнала жена. Жить под одной крышей с матерью для обоих вынужденная необходимость. У Реджины пунктик по поводу «напрасных расходов» и ненужных вещей: «Если вещь не нужна, то сразу отнеси её обратно в магазин». Плюс набор стандартных родительских претензий: сын мало работает; Реджине не нравится его жена – «я бы выбрала другую девушку».

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Ну-ка, сегодняшние зрители, вспомните, кого не корили родители «напрасными тратами». Мужчины, поднимите руки, кому мать не находила «другую прекрасную девушку»? Отношения матери и сына - история, которая живет не только в античных трагедиях, но и в нашей жизни. Они совсем не слышат друг друга.

Альфредо называет мать генералом. И королевой. После смерти отца она унаследовала его «трон», то есть волю главы семьи, и вошла во вкус. Она мастер манипуляций. Вспышки ярости, делают её моложе. «Да, у меня случаются внезапные приступы гнева. Это не я виновата, это возраст», - обычные уловки пожилого человека. Нельзя сказать, что в роли Реджины Людмила Максакова - «типичная итальянская мама». Она остается собой, мощной, яркой, ироничной, легкой на импровизацию большой актрисой.

Её героиня – это империя, которая пришла в упадок. Жить дальше бессмысленно, но и умирать нет особого смысла. Что делать, когда регулярная армия на помощь не идет: «наемницу», то есть сиделку, в своем доме она видеть не хочет. «Я здорова и вполне могу жить одна. Вот мои анализы». Анализы у неё не очень. Поэтому редакция дает Альфредо задание - вести дневник болезни и смерти собственной матери, как бортовой журнал путешественника. Уж этот итальянский мастер трагикомедии и абсурда.

В итоге героиня Максаковой обо всем узнает и дает сыну отповедь: следить за смертью матери - мерзко. «Ты и есть моя смерть», - говорит она.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В антракте журналистка из другой газеты поспорила на бутылку шампанского, что Королева-мать в финале умрет. И проиграла. Реджина осталась жива, а вот её сын наглотался таблеток. В финале она простирает над ним руки-крылья, как у гарпия, похитительница человеческих душ.

«Мы становимся свидетелями непоправимого непонимания близкими людьми друг друга и фатальных последствий этого противостояния», - вместо послесловия сказал режиссер Сергей Яшин.

После спектакля Людмила Максакова обратилась к журналистам с напутствием: «Родители и дети, постарайтесь понять друг друга при жизни, иначе потом будет поздно».

Журналисты, конечно, хотели узнать, что думает она об отношениях с собственными детьми – сыном Максимом и дочерью Марией. С царственной невозмутимостью на завуалированную провокацию она не реагировала, отвечала стихами Ахматовой и цитатами из книг Виктора Некрасова, мол, только человек, достигший высокой нравственности, способен с благодарностью относиться к матери – этому неземному существу, которое волей проведения подарило ему жизнь. И про любовь еще сказала: не бывает любви разной: к детям, к мужу... Любовь всегда одна. Осмелюсь предположить, что у Людмилы Васильевны единственная любовь – это театр. Все остальное вторично. Главное, что эта любовь взаимна.