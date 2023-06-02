Домашке быть или не быть? Стоит ли дарить учащимся свободу после уроков в школе

Освободить школьников от просиживания за учебниками еще и дома после уроков – идея не новая. Фото: Мария ЛЕНЦ

Освободить школьников от просиживания за учебниками еще и дома после уроков – идея не новая. Много раз ее предлагали на разных уровнях, но домашка жива и остается кошмаром многих детей и родителей. Сейчас снова говорят об отмене.

На этот раз инициатор - вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков. Парламентарий уверен, что время пришло. Да и во многих странах детям на дом ничего не задают. Может, и правда пора?

- Отменять домашние задания полностью не стоит, а вот сократить их объем нужно, - отреагировала на идею в своем телеграм-канале первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. - Сейчас у учеников часто не остается времени на спорт, прогулку или общение, а из-за высокой сложности заданий приходится нанимать репетиторов, отметила депутат.

Учитель биологии московской школы им. Н. М. Карамзина Елена Жуковская тоже считает, что домашние задания нужны.

– Дома ребенок отрабатывает полученные в школе знания и умения, оттачивает их, учится применять на практике. Без самостоятельной учебной работы уроки могут потерять смысл. Если ученик не будет готов к следующему уроку, у него не будет системы знаний по предмету. Но вот о формах выдачи домашнего задания стоит задуматься. Это могут быть не просто параграфы для изучения, а нестандартные задания, практические задачи.

- Один из аргументов в пользу отмены – опыт других стран. Как же они без домашки обходятся?

- Там другая система образования. Быть может, они с детьми занимаются после обязательных уроков. И дети выполняют все, что им учитель на уроке задал.

- Еще аргумент – школьники сильно перегружены…

- Дети перегружены не учебными занятиями - у нас в советское время была нагрузка и поболее: учились шесть дней в неделю, в советское время была и шестидневка, при этом и для производственного труда время находили. Другой вопрос – научили ли родители своих детей общеучебным навыкам, как организовали их досуг. Я лично знаю семьи, где ребенок занимается в различных спортивных секциях, а вот на уроки и даже на обед времени не хватает. И в течение дня большинство детей предоставлены сами себе. Хотя родителей тоже можно понять: они допоздна на работе, заниматься с ребенком не могут.