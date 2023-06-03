Оскорбительный жест: На европейском саммите в Молдавии президенту Украины указали его место

Беттель, взяв Зеленского за плечо, развернул президента Украины, и они с Вучичем продолжили свой путь Фото: REUTERS

На прошедшем в Молдавии саммите "Европейского политического сообщества" президент Украины Володымыр Зеленский пригрозил тем странам, которые помогают России обходить западные санкции.

- Есть, к сожалению, государства во всем мире, и на Европейском континенте, которые хотят этого или не хотят, но помогают обходить санкции. Обход санкций – честно говоря, я даже немного устал в этой же борьбе, думаю, я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции. Чтобы мы все выглядели адекватными, а не болванами. Можно, конечно, думать, как нам продуцировать ежемесячно сотни ракет и как это сложно сделать, а с другой стороны, давать возможности, чтобы они обходили и производили больше "Х" или других баллистических ракет, - заявил он на брифинге для прессы и заключил свой пассаж усталой констатацией. - То есть какая-то ерунда происходит.

Угрозы третьим странам во взаимоотношениях Европы и России – одна из любимых тем. В начале мая об этом на совместной пресс-конференции все с тем же Володымыром заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, санкции в отношении третьих стран обязательно войдут в следующий, 11-й пакет антироссийских санкций ЕС.

- Нам необходимо сделать дополнительные действия. Мы недавно увидели рост чрезвычайно больших торговых потоков между ЕС и определёнными третьими странами, и эти товары опять-таки появляются в России. И вот, почему мы предложили новый инструмент по борьбе с обходом санкций, - заявила Урсула фон дер Ляйен. - Если мы видим, что товары из ЕС направляются в третьи страны, а потом появляются в России, мы можем предложить странам-членам наложить санкции на экспорт этих товаров, и этот инструмент будет последним доводом.

- Мы будем использовать его очень осторожно после очень тщательного анализа риска, после согласования странами-членами ЕС, но, без сомнения, это должно показать, что мы работаем против обхода санкций. И третий элемент – запрет теневым структурам третьих стран, которые намеренно обходят наши санкции. Итак, это 11-й пакет санкций, - заключила она.

Правда, в Европе далеко не все разделяют оптимизм Урсулы. Но это, как сказал Зеленский, наверняка "ерунда какая-то". Впрочем, в Европе уже к самому Володымыру начали относиться, как к "какой-то ерунде". Во всяком случае, это прорывается не на публичных выступлениях, а за кулисами. К примеру, той же общеевропейской сходки в Молдавии.

В Сеть прорвался ролик, как Зеленский пытается что-то втюхать президенту Сербии Александру Вучичу, поймав его где-то на дороге, беседующего с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Сразу видно, что никто из мужчин в деловых костюмах не рад оборвышу в стоптанных кроссовках и спущенных штанах и в майке цвета хаки, более всего походящему на попрошайку. Беттель, взяв Зеленского за плечо, развернул президента Украины, и они с Вучичем продолжили свой путь, причем, Беттель сделал характерный жест правой рукой, который расшифровывается сразу несколькими вариантами, ни один из которых нельзя счесть лестным для президента Незалежной: "Закрой варежку", "Заткнись", "Защелкни пасть", "Замолчи" и т.д. Этот оскорбительный жест трудно расценить иначе. Тем самым премьер Люксембурга показал, каково реальное отношение в Европе к лидеру "защитников и воинов Света". Как к челяди, которую надо ставить на место, когда она начинает много мнить о себе. Или к мальчику, которому не место среди взрослых нормальных людей. При этом, публично выражая озабоченность и солидарность.

Действительно, "ерунда какая-то" этот ваш Зеленский.

P.S. Кстати, Вучич после этого сказал, что у него была весьма короткая встреча с Зеленским, но она не повлияла и не могла повлиять на решение Сербии воздержаться от санкций против России.

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