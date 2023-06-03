Премьер Люксембурга велел Зеленскому замолчать и использовал неприличный жест Фото: REUTERS

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель велел Зеленскому замолчать и использовал при этом унизительный жест рукой. Кадры с инцидентом на полях саммита Европейского политического сообщества появились в Сети.

На видео Зеленский пытался поговорить с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

Через непродолжительное время Беттель сделал Зеленскому характерный жест рукой, вероятно, намекая, на излишнюю разговорчивость президента Украины.

В ответ Зеленский с наигранной улыбкой отвернулся и попытался показать, что не воспринял поступок Беттеля как оскорбление.

Как писал сайт KP.RU, 1 июня президент Сербии Александр Вучич заявил, что диалог с Зеленским не повлиял на позицию республики в отношении санкций против России.

Он отметил, что был конкретный разговор, решение о санкциях принимают сами сербские граждане через свое руководство.Сербия приняла решение еще в марте 2022 года и определила свою позицию.

«Сербия самостоятельное и независимое государство, соблюдающее свои интересы», - подчеркнул Вучич.