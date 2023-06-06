Минюст России сообщил, что не имеет замечаний к законопроекту о налоге на сверхприбыль Фото: Shutterstock

В Минюсте России сообщили, что замечания к законопроектам о налоге на сверхприбыль прошлых лет уже урегулированы и к новой версии законопроекта замечаний нет. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Все замечания, высказанные Минюстом России, были урегулированы совместно с заинтересованными органами власти еще до рассмотрения законопроекта на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Комиссия правительства Российской Федерации одобрила законопроект о налоге на сверхприбыль прошлых лет, а рассматривать документ будут на ближайшем заседании правительства. Также Минфин подчеркнул, что из списка плательщиков этого налога исключат тех, кто платит единый сельскохозяйственный налог.

При этом Минюст в отзыве на законопроект отмечал, что он противоречит действующей Конституции РФ, согласно которой, законы о новых налогах или те, что ухудшают положение налогоплательщиков, не имеют обратной силы. Однако на данный момент все замечания были урегулированы.