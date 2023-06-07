Иностранные банки отказываются брать деньги за импорт компьютеров в Россию. Почему и чем это грозит

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Российские поставщики компьютерной техники забили тревогу. Банки дружественных стран стали отказываться проводить оплату поставок в нашу страну процессоров, серверов, микросхем и прочего компьютерного оборудования и компонентов. Объясняют они это опасением попасть под санкции, пишет «Коммерсант». А раньше, спрашивается, не боялись? Что изменилось?

Оказывается, демарш казахских, армянских и других банков напрямую связан с недавней историей о том, что Минпромторг по просьбе ряда российских производителей готовится запретить параллельный импорт компьютерной техники из недружественных стран — всех этих топовых марок типа IBM, HP и прочих, KP.RU об этом писал.

- То, что происходит сейчас, напрямую связано с подготовкой в Минпромторге запрета параллельного импорта компьютерной техники из недружественных стран, - раскрыл для KP.RU подоплеку председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. - Но если запретить параллельный импорт, то либо вообще не будет импорта, либо он должен быть прямой, официальный. Иностранные банки должны будут проводить платежи за поставку в Россию санкционных товаров. А это для них абсолютно невозможно, поскольку в этом случае, если они примут оплату за запрещенные к поставке в Россию компьютеры или компоненты HP, IBM или другой компании из недружественных стран, то они автоматически подпадают под санкции. По сути, банки вежливо подают нам сигнал: либо вообще отказывайтесь от импорта, либо проводите его по уже накатанной параллельной схеме, как раньше. И если уж совсем называть вещи своими именами, то банки говорят нам: одумайтесь, не надо вводить запрет параллельного импорта.

Казалось бы, то, о чем просили Минпромторг наши производители, уже начинает происходить, но почему-то без радости встречают эти перемены потребители.

- Производителям отечественных серверов не нравился параллельный импорт — это понятно, им не нужны конкуренты, - говорит Клименко. - Но сами мы не сможем, во всяком случае пока, дать такого количества и качества да еще за такую же цену. Не сможет закрыть брешь по процессорам и Китай. Да, есть у Huawei (Хуавей) свои сервера, но они подойдут для небольших компаний. Если же мы говорим о крупных производствах, где должны стоять сотни серверов, то адекватной замены процессорам Intel пока нет.

Так что пока в России или Китае не начнут изготовлять процессоры мирового уровня, то полностью закрывать их поставки по параллельному импорту, наверное, нет смысла. Впрочем, теоретически возможен вариант создания в соседних государствах банков, полностью ориентированных на отношения с Россией и дружественными или нейтральными странами — таким финансовым организациям санкции будут не страшны.