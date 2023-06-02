Импорт компьютеров в Россию могут запретить: зачем это нужно и как ударит по ценам

В Россию могут запретить импорт зарубежных компьютеров, чтобы они не конкурирровали с отечественной техникой. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В России могут запретить параллельный импорт компьютерной техники. Речь идет о топовых мировых марках — HP (Hewlett-Packard, Хьюлитт-Паккард), IBM, Acer и других. Всего в перечне более 20 наименований. Об этом попросили Минпромторг отечественные производители — по их мнению наличие на прилавках качественной импортной техники мешает им развиваться, потому что тяжело конкурировать с мировыми грандами.

Но если не будет качественного импорта, то что останется?

- А если будет, мы никогда ничего своего толком не создадим, - парирует в эфире «Радио КП» шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн. - Решение ввозить импортную технику после того, как производители прекратили официальные поставки, приняли сгоряча. Но получается, что компании из недружественных стран продолжают получать за счет нас доходы. Понятно, что западные бренды работают надежно, они отлажены. А что дальше? Вот нам скажут: всё, мы не поддерживаем, не обновляем, как хотите, так живите. И что? Я думаю, в этом причина (возможного запрета параллельного импорта — Ред).

По мнению эксперта, отказ от параллельного импорта создаст множество проблем.

- Создать вычислительную технику, причем, лучше, чем то, что десятилетиями нам поставляли, конечно, это очень непростая задача, - продолжил Букштейн. - Я думаю, если закончится утверждением (запрета параллельного импорта — Ред.), на это уйдет не один год. Но если параллельно продолжать, то мы не выиграем. Да, это хирургическое вмешательство в бизнес, но без этого иногда излечение невозможно. Это стратегически вынужденная мера. Хоть это и некомфортно для пользователя.

Но на наш рынок нацелились и китайские производители. Пусть пока их компьютерные бренды никому не известны, но лиха беда начало — вот автомобили тоже знать не знали, а теперь ездим как миленькие. Так и с компьютерами будет. А ведь они могут быть по качеству не хуже западных, а по цене - значительно дешевле. Им что, тоже ставить заслон? Так вопрос пока не стоит. Да и западная техника, даже если Минпромторг решит исключить ее из параллельного импорта, все равно будет к нам поступать. Ввозить ее смогут небольшие компании или частные предприниматели, как это происходит сейчас с автомобилями.

Как бы в подтверждение того, что мы и сами с усами, на днях российская группа компаний Yadro презентовала свой новый планшет Kvadra_T, его цена — 39990 руб, сообщает сайт компании. В этом году линейка будет дополнена ноутбуками и персональными компьютерами. Уже производятся моноблок Kvadra А20 и мини-компьютер Kvadra D20.

МИНПРОМТОРГ: ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ - ОБЕСПЕЧИТЬ РОССИЯН

- Минпромторг России в связи с проведением оптимизации списка брендов, которые разрешено ввозить в страну по параллельному импорту, действительно рассматривает поступившее от отрасли предложение об ограничении перечня продукции в части радиоэлектроники, - такой официальный ответ дали в ведомстве на запрос «КП». - В настоящий момент идет сбор обоснованных предложений по конкретным брендам, подтвержденных соответствующими цифрами производства аналогичных отечественных товаров. Важно отметить, что обеспеченность российских заказчиков всей необходимой номенклатурой для министерства остается главным приоритетом.