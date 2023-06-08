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Наука8 июня 2023 13:13

Тутанхамон наконец-то показал ученым свое настоящее лицо: башковитый, как инопланетянин

Ученые Университета Флиндерс реконструировали лицо Тутанхамона
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Вот таким фараон был на самом деле.

Вот таким фараон был на самом деле.

Мумия Тутанхамона не дает покоя ученым, которые не оставляют попыток понять, как же он выглядел на самом деле. Очередную – недавно предприняли австралийские историки из Университета Флиндерс (Flinders University in Australia). И теперь уверяют: их реконструкция самая правильная, поскольку была выполнена с помощью компьютера и на основе многочисленных последовательных приближений.

«Исходным материалом» специалистам послужили рентгеновские снимки и сканы черепа фараона, которому была сделана компьютерная томография.

Череп Тутанхамона удивил: он вмещал гораздо больше мозгов, чем черепа его подданных. Объем мозга жрецов в среднем составлял 1200 кубических сантиметров, а у фараона был почти полуторалитровым. Столь башковитым мальчик стал из-за необычной формы черепа – он был сильно вытянут назад. Казалось, что голову мальчику специально деформировали еще в раннем возрасте – в глубокой древности у многих народов существовал «обычай» зачем-то уродовать головы. Чуть ли не для того, чтобы они стали «как у инопланетян», которых когда-то встречали на Земле. Возможно, люди верили, что удлиненные черепа откроют какие-то необычные способности, позволят общаться с высшими силами. Или сделают мудрее. Или солиднее.

Портрет Тутанхамона воссоздавали по его черепу.

Портрет Тутанхамона воссоздавали по его черепу.

Однако после тщательного анализа ученые пришли к выводу, что Тутанхамон таким родился - с такой причудливой головой.

Итог недавней реконструкции: воссозданное лицо не сильно отличается от тех, которые были изготовлены предшественниками. Впрочем, сами австралийцы считают, что сработали наиболее реалистично. Они намеренно представили сначала черно-белое изображение – ничем не приукрашенное, назвав его объективным. Фараон на нем – с закрытыми глазами.

Потом, правда, не удержались и попросили художника открыть Тутанхамону глаза и «подвести» их, как было принято у древних египтян.

Лицо Тутанхамона без макияжа.

Лицо Тутанхамона без макияжа.

Таким Тутанхамон «дожил» до наших дней.

Таким Тутанхамон «дожил» до наших дней.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Тутанхамон вступил на трон примерно в 1332 году до нашей эры в возрасте 9 лет. В 19 лет погиб при загадочных обстоятельствах. Столь ранняя смерть не давала покоя многочисленным энтузиастам, которые подозревали тут некое злодейство. Лишь генетический анализ, проведенный в 2016 году, показал: скорее всего фараон умер от малярии. В его останках была обнаружена ДНК возбудителей малярии.

Тутанхамон косолапил и волочил левую ногу. Стопа была подвернута - врожденный вывих. Ходил с палочкой. Кстати, около 300 их штук было обнаружено в гробнице. Но ученые прежде не догадывались, что палочки предназначались самому фараону, чтобы не знал недостатка в них в загробном мире.

Прежде, восстанавливая внешний облик фараона по его черепу, ученые изображали весьма привлекательного юношу. Более тщательное сканирование показало: парнишка был далеко не красавцем. Но и назвать его уродом тоже язык не поворачивается. Хотя зубы у Тутанхамона были кривыми – торчали вперед. Сегодня их ему бы выпрямили.

Первая реконструкция.

Первая реконструкция.

Вторая реконструкция.

Вторая реконструкция.

Третья реконструкция.

Третья реконструкция.

Все самые интересные подробности мы собрали в материале «10 тайн Тутанхамона», который подготовили к 100-летнему юбилею вскрытию гробницы фараона.

Наука: Клуб любознательных