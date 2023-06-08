Тутанхамон наконец-то показал ученым свое настоящее лицо: башковитый, как инопланетянин

Вот таким фараон был на самом деле.

Мумия Тутанхамона не дает покоя ученым, которые не оставляют попыток понять, как же он выглядел на самом деле. Очередную – недавно предприняли австралийские историки из Университета Флиндерс (Flinders University in Australia). И теперь уверяют: их реконструкция самая правильная, поскольку была выполнена с помощью компьютера и на основе многочисленных последовательных приближений.

«Исходным материалом» специалистам послужили рентгеновские снимки и сканы черепа фараона, которому была сделана компьютерная томография.

Череп Тутанхамона удивил: он вмещал гораздо больше мозгов, чем черепа его подданных. Объем мозга жрецов в среднем составлял 1200 кубических сантиметров, а у фараона был почти полуторалитровым. Столь башковитым мальчик стал из-за необычной формы черепа – он был сильно вытянут назад. Казалось, что голову мальчику специально деформировали еще в раннем возрасте – в глубокой древности у многих народов существовал «обычай» зачем-то уродовать головы. Чуть ли не для того, чтобы они стали «как у инопланетян», которых когда-то встречали на Земле. Возможно, люди верили, что удлиненные черепа откроют какие-то необычные способности, позволят общаться с высшими силами. Или сделают мудрее. Или солиднее.

Портрет Тутанхамона воссоздавали по его черепу.

Однако после тщательного анализа ученые пришли к выводу, что Тутанхамон таким родился - с такой причудливой головой.

Итог недавней реконструкции: воссозданное лицо не сильно отличается от тех, которые были изготовлены предшественниками. Впрочем, сами австралийцы считают, что сработали наиболее реалистично. Они намеренно представили сначала черно-белое изображение – ничем не приукрашенное, назвав его объективным. Фараон на нем – с закрытыми глазами.

Потом, правда, не удержались и попросили художника открыть Тутанхамону глаза и «подвести» их, как было принято у древних египтян.

Лицо Тутанхамона без макияжа.

Таким Тутанхамон «дожил» до наших дней.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Тутанхамон вступил на трон примерно в 1332 году до нашей эры в возрасте 9 лет. В 19 лет погиб при загадочных обстоятельствах. Столь ранняя смерть не давала покоя многочисленным энтузиастам, которые подозревали тут некое злодейство. Лишь генетический анализ, проведенный в 2016 году, показал: скорее всего фараон умер от малярии. В его останках была обнаружена ДНК возбудителей малярии.

Тутанхамон косолапил и волочил левую ногу. Стопа была подвернута - врожденный вывих. Ходил с палочкой. Кстати, около 300 их штук было обнаружено в гробнице. Но ученые прежде не догадывались, что палочки предназначались самому фараону, чтобы не знал недостатка в них в загробном мире.

Прежде, восстанавливая внешний облик фараона по его черепу, ученые изображали весьма привлекательного юношу. Более тщательное сканирование показало: парнишка был далеко не красавцем. Но и назвать его уродом тоже язык не поворачивается. Хотя зубы у Тутанхамона были кривыми – торчали вперед. Сегодня их ему бы выпрямили.

Первая реконструкция.

Вторая реконструкция.

Третья реконструкция.

Все самые интересные подробности мы собрали в материале «10 тайн Тутанхамона», который подготовили к 100-летнему юбилею вскрытию гробницы фараона.