Закроют ли после нападения акулы-убийцы на россиянина пляжи Хургады

В четверг в Египте совсем рядом с берегом акула растерзала 23-летнего парня Фото: СОЦСЕТИ

Египет входит в тройку самых популярных у российских туристов зарубежных курортов этим летом - наряду с Турцией и Эмиратами. Регулярные рейсы и чартеры летают из Москвы и многих регионов. По прогнозам Ассоциации туроператоров России, с июня по август на Красном море планируют отдохнуть 300 тысяч россиян. И летят ведь в первую очередь ради пляжного отдыха - купаться, смотреть на кораллы. А теперь и зайти в море страшно.

Российские туроператоры сразу после трагедии связались со своими партнерами в Хургаде - египетскими принимающими компаниями. Они рассказали, что ужасное ЧП произошло в воде у общественного пляжа, а не в отеле, где априори строже следят за безопасностью. В основном, пляжи Хургады открыты (во всяком случае, по информации на вечер 8 июня). По неофициальной информации, некоторые отели все-таки решили перекрыть отдыхающим доступ к морю.

Российские туроператоры сразу после трагедии связались со своими партнерами в Хургаде - египетскими принимающими компаниями. Они рассказали, что ужасное ЧП произошло в воде у общественного пляжа, а не в отеле, где априори строже следят за безопасностью. Фото: СОЦСЕТИ

- Полностью разделяем призыв консульства РФ в Хургаде строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу, - говорят вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. - По нашей информации, на текущий момент египетские власти не объявляли официально о закрытии пляжей для купания в Хургаде. Если это произойдет, мы оповестим туристов. Последние инциденты с акулами в Красном море были более года назад.

А в туристических пабликах в соцсетях уже появились комментарии: «Сейчас, наверное, цены на Египет упадут, и я тогда точно полечу»….