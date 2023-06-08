Россиянин погиб из-за нападения акулы в египетской Хургаде

Россиянин погиб из-за нападения акулы в Красном море Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8 июня в результате нападения акулы в Красном море у побережья Хургады погиб россиянин. Генеральное консульство РФ подтвердило смерть гражданина России и призвало россиян соблюдать все меры предосторожности во время нахождения в воде.

“В данной связи просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу”, — призвали в телеграм-канале генконсульства РФ.

Напомним, летом прошлого года туристка пострадала от укуса акулы в районе Сахль Хашиш, акула откусила ей руку и ногу, а позже женщина скончалась в больнице.

Инструктор по дайвингу Дмитрий Челноков, который уже много лет работает в Хургаде, рассказал KP.RU, что делать, чтобы не спровоцировать нападение акул, и как действовать, если встречи с хищником не удалось избежать.