В Колумбии после 40 дней поисков нашли выживших в авиакатастрофе детей

Оптимисты были уверены, что дети выжили, поскольку они имели навыки общения с дикой природой Фото: REUTERS

Более месяца назад в Колумбии разбился легкомоторный самолет, на борту которого было восемь человек.

Спустя несколько дней место катастрофы было обнаружено военными. Тела взрослых были найдены среди обломков самолета, а вот никаких следов детей не было.

Легкомоторный самолет разбился в Колумбии более месяца назад Фото: EAST NEWS

Пессимисты считали, что тела детей растерзали дикие звери, оптимисты же были уверены, что они выжили, поскольку все они принадлежали к одному из местных индейских племен и имели некоторые навыки общения с дикой природой.

В начале июня свежие детские следы обнаружили неподалеку от места трагедии Фото: REUTERS

В начале этого месяца спасатели сообщили, что обнаружили неподалеку от места трагедии свежие детские следы. Также была найдена бутылочка с детской смесью.

И вот спустя шесть недель президент Колумбии Густаво Петро разместил в соцсетях сообщение: «Радость для всей страны! Четверо детей, пропавшие 40 дней назад в джунглях, остались живы».

Дети обезвожены и искусаны насекомыми, но их жизням ничего не угрожает Фото: REUTERS

Четырех девочек в возрасте 13, 9, 4 лет и годовалую малышку, мать которых – в числе жертв авиакатастрофы, обнаружили военные и местные жители. Дети обезвожены и искусаны насекомыми, но их жизням ничего не угрожает.

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