Дети полмесяца выживали в джунглях после крушения самолета: Опубликовано противоречивое сообщение о чуде в Колумбии

Самолет Cessna 206 разбился в колумбийских джунглях 1 мая. Фото: Shutterstock

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о «радости для страны» после того, как четверо детей были найдены живыми через 16 дней после авиакатастрофы в джунглях. Однако военные, занимавшиеся поиском детей, пока не смогли подтвердить эту информацию.

«После напряженных поисков, которые провели наши вооруженные силы, мы нашли живыми четырех детей, пропавших без вести в результате авиакатастрофы в Гуавьяре. Радость для страны», – написал Петро в своем профиле в Twitter.

Колумбийский журналист Сезар Чапарро рассказал, что «местный житель через радиста сообщил, что нашел несколько детей в своей лодке на берегу». Лодочник заверил, что это были именно те дети, что попали в авиакатастрофу в начале месяца.

Самолет Cessna 206 разбился в джунглях 1 мая, но что стало причиной катастрофы до сих пор неизвестно. Пилот сообщил диспетчерам о проблеме с двигателем за несколько минут до того, как борт пропал с радаров.

Легкмоторный самолет Cessna 206. Фото: Shutterstock

Добраться до места крушения военные смогли лишь спустя две недели. Они нашли разрушенный самолет и тела трех взрослых – пилота и двух пассажиров, включая мать четверых детей в возрасте 4, 9 и 13 лет, а также 11-месячного младенца, которые тоже летели в самолете. Но самих детей не было ни в салоне, ни в районе катастрофы. По предварительной информации управления гражданской авиации, они выбрались из самолета и зашли глубже в джунгли.

В поисково-спасательной операции принимают участие самолеты и вертолеты ВВС Колумбии. При поддержке поисковых собак военные ранее уже находили выброшенные фрукты, которые, предположительно, ели дети, а также импровизированные укрытия, сделанные из веток.

Радиостанция Боготы Bluradio связалась с управлением пресс-службы и информации Густаво Петро для разъяснения ситуации. Там сообщили, что президент сделал объявление об обнаружении детей, основываясь лишь на информации Колумбийского института благосостояния семьи.

К крупномасштабной спасательной операции власти Колумбии привлекли военных. Фото: REUTERS

«Институт обнадеживает, что дети были в добром здравии и у них всего несколько царапин. На место выехала спасательная бригада», – говорится в пресс-релизе администрации президента.

Дабы устранить возникшее недопонимание, с небольшой речью также выступил официальный представитель и самого института. Он отметил, что организация получила сигнал о находке детей, однако реальный контакт с ним до сих пор не установлен «из-за сложных погодных условий и трудностей местности». Именно поэтому военные все еще не подтвердили подлинность твита президента.