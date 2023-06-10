"Врачей возим к тем, кто не хочет эвакуироваться": глава затопленного района сообщил о проводимых работах после взрыва на Каховской ГЭС

Река Днепр вернется в привычное русло к пятнице 16 июня. Фото: REUTERS

Эту информацию озвучил сегодня глава городской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

- В общей сложности вода за эти четверо суток упала на 5 метров. С 12-то до 7. Ну то есть, сначала она поднималась, да, но динамика вполне предсказуемая. - сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» глава городской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. - Оперативным штабом проводятся работы по эвакуации и подвозу всего необходимого тем, кто остается в затопленных домах. Очень плотно и профессионально работает Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство обороны. Сил и средств достаточно. Благодаря им удалось избежать огромного количества жертв. Да, проблем много, но мы решаем их ежедневно и ежечасно. Мы обеспечены всем необходимым. Вода, продукты — все есть. Кроме того, сейчас подводится нижнее белье, обувь. Развернуто больше 60 пунктов временного размещения только в Херсонской области. В Новой Каховке только 2, куда мы круглосуточно принимаем людей.

Электроэнергия практически во все населенные пункты уже подана. За исключением двух.

- Ждем, когда спадет вода, - объясняет Леонтьев. - А после еще придется поработать с энергосетями. Да, проблем достаточно, и их будет еще множество. Нам еще предстоять ужаснутся от последствий этого страшного теракта. К сожалению, нас к тому же все еще продолжают обстреливать. Кроме того, с правого берега производится дистанционное минирование индукционными минами. Из-за обстрелов пожары, которые мы не можем потушить. Более 700 домов затоплено и к сожалению, без жертв не обошлось.

Но много больных и раненых вывезено, работают пункты временного размещения. Очень сильно помогают волонтеры. И контроль со стороны правительства и губернатора постоянен.

- Пишут, что не все хотят эвакуироваться?

- Да, такая категория людей всегда есть, была и будет. Нам приходится даже врачей к ним с медикаментами подвозить, продукты питания, питьевая вода. Так что все под контролем.

- С эвакуированными какая ситуация? Как долго им теперь предстоит жить в пунктах временных размещений?

- Да, вопрос будет стоять очень серьезно. Потому что многие дома были еще старой постройки, саманные. И они просто-напросто перестали существовать. Но уже сейчас начала работу комиссия по выплате компенсаций. Так что с этим мы тоже справимся.

- А что с эпидемиологической ситуацией? У вам же там и свежие захоронения, и скотомогильники…

- Этот вопрос был первым, когда начал работать оперативный штаб. И у нас, к счастью, огромному, скотомогильников нет. Кладбище одно и оно подмыто. И еще прийдется очень много потрудиться над обеззараживанием поверхности. Ил, донные смеси сейчас разнесены по огромной территории.