Мэр Новой Каховки Леонтьев: два населенных пункта остаются без электричества

Населенные пункты в Херсонской области ушли под воду из-за действий ВСУ Фото: REUTERS

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире Радио "Комсомольская правда" сообщил, что в большинство населенных пунктов Херсонской области было подано электричество после подтопа близлежащих территорий из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

"Проблем много, но мы их решаем. Подали электричество в большинство населенных пунктов. Два пункта без электричества", - приводит слова Леонтьева сайт KP.RU.

"Мы обеспечены необходимым, это точно", - отметил мэр Новой Каховки.

Напомним, трагедия на Каховской ГЭС произошла утром 6 июня в результате ночного обстрела плотины со стороны ВСУ. Россия категорически осудила действия киевского режима, призвав их к ответу на международных площадках.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС "варварской атакой" украинцев с подачи из западных кураторов. Российский лидер лично следит за ситуацией в Херсонской области, о чем ранее сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.