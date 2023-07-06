Разгадай рисунок-детектив: Музыкальная ложь

Музыкальная ложь Фото: Сергей СОКОЛОВ

Капитан Правдолюбов узнал, что в подземных переходах работает шайка жуликов. Один под видом уличного музыканта играет под фонограмму, а, когда вокруг собирается толпа, подельники «музыканта» ловко воруют кошельки и телефоны из карманов и сумочек зевак.

И вот однажды, когда капитан шел на работу, в подземном переходе его окликнул мальчик. Пожаловался на музыканта: мол, тот выступает под фонограмму. Обманывает народ! Правдолюбов подошел, поинтересовался: «Под фонограмму выступаете, гражданин?» Гитарист оскорбился. Мол, он окончил консерваторию, поет и играет только живьем. И мог бы доказать свое мастерство, но очень опаздывает... Капитан Правдолюбов ему не поверил. Почему?

Ответ

У гитары нет струн! Интересно было бы послушать, как музыкант сыграет на такой гитаре.