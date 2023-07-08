Юлия Пересильд - о съемках в космосе: «Притронулась к плечу — и обнаружила, что кожа на ощупь как кипяток, что я горю, как цыпленок на огне!»

Актриса Юлия Пересильд. Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

В первой части статьи мы рассказали о том, что Юлия говорила в письмах дочерям (написанных на случай, если она погибнет во время съемок «Вызова») и о том, какого типа трусы можно найти в специальном каталоге одежды для космонавтов. А сейчас - новые факты из книги «Это космос, детка!», проиллюстрированные цитатами.

7. На Байконуре отлично кормят, а Юлия очень мало ест. «Суточный рацион космонавта — 3600 калорий. В обычной жизни мне хватает 1200 калорий. Никогда я не видела таких столов, как на Байконуре! Сейчас такие блюда и подачу в ресторанах встретишь редко. Салат, первое, второе, компот, булочка! Огромная рыбина — то ли щука, то ли осетр — лежит на большом блюде. А рассольник, в котором ложка стоит! Все это приготовлено в добротных советских традициях, как с картинок из «Книги о вкусной и здоровой пище».

8. В полет можно взять только один килограмм личных вещей. «Можно взять в космос цепочки, колечки, сережки. Баночку икры — нельзя. Денис Никифоров, настоящий фанат космоса, попросил меня взять с собой монетку и фигурку LEGO, ночью мне это все привез. В ЦПК долго и с подозрением выясняли, ценные ли это вещи или нет, реклама или нет. В итоге разрешили взять. (…)

Вещи, побывавшие в космосе, отправляются на комиссию и только после этого возвращаются владельцу. Чтобы не получилось так, что ты отправил туда, например, украшение в виде сердечка с бриллиантами, а тебе вернули просто «сердечко», без бриллиантов. (…)

Вес каждого предмета складывался в общую цифру. Это была целая задачка — как уложиться в один килограмм. На Байконуре началось: «У вас недовес 300 грамм». «У меня всего 700 грамм?!» Кричу редактору из «Красного квадрата»: «Анька, снимай свой браслет, я его в космос отправлю! Что бы еще взять?!»

Клим пытался засунуть в личные вещи свои штаны — получился перевес. «А нельзя, чтобы у меня было кило триста, а у Юли 700 грамм?» «Нет, так нельзя, нужно, чтобы у каждого было по одному килограмму».

В книге приводится полный список предметов (по описи!), которые Юлия взяла в космос. Среди них преобладают украшения - «кольцо с синим и розовым камнем (металл желтого цвета)» и так далее.

9. У космонавтов неимоверное количество традиций, ритуалов и суеверий. Возложить цветы на Красной площади, выпить чаю в домике Королева рядом с ВДНХ, посетить «Буран» в Музее космонавтике на Байконуре, поднять флаги около гостиницы «Космонавт» после доклада о том, что экипаж к полету готов, посадить дерево на Аллее космонавтов, выпить глоток шампанского в день старта и разбить бокал… Это лишь малая часть того, что описано в книге. «Есть еще одна традиция, к соблюдению которой мне пришлось приготовиться заранее, потому что мне хотелось сделать это во что бы то ни стало. Не доезжая до стартового стола, автобус останавливается, и космонавты выходят пописать на колесо. Как родилась эта традиция: говорят, что Юрий Алексеевич Гагарин перед стартом попросил остановить автобус, потому что ему захотелось в туалет. С тех пор все, кто летит в космос, делают это обязательно. (…) Понятно, что мужчинам это сделать чуть проще. Но мы заранее с нашим врачом Вадиком Шевченко приготовили контейнер для сбора мочи. Он помог мне снять скафандр, и я отдала дань традиции».

10. Перед полетом батюшка окропляет космонавтов святой водой. «Вытираться нельзя. Я говорила: «Прошу вас, только не на глаза! Сейчас тушь потечет, и будут думать, что я плачу».

11. А вот и космическое меню. «Как правило, у космонавтов есть возможность составить себе рацион на полгода-год по желанию. Кто-то ест больше сладкого, кто-то больше мяса, кто-то больше рыбы. Нам с Климом собрали стандартный пакет. Я увидела, что там скумбрия, бычки в томате, горбуша — они вкусные, но я это не очень люблю. Поэтому я предложила Климу, что отдам ему все консервы, а он согласился отдать мне свои творожки. И как же мне наверху было вкусно есть скумбрию, горбушу с черным хлебом! Там очень хотелось чего-то очень сладкого или соленого, ярких вкусов, перченой еды, горчицы, которую я на Земле вообще не ем».

12. Юлия и Клим трапезничали с американцами. «Совместные ужины с иностранными коллегами — традиция на МКС. В один из дней либо мы прилетаем к ним в гости, в их модуль, либо они к нам. Мы собираем в сетки сухофрукты, печеньки, творог (коллеги очень любят наш творог), разогреваем банки с консервами и летим в гости. Нас ждут наши новые друзья: Тома Песке, Акихико Хосидэ, Марк Ван Дехай, Меган Макартур и Шейн Кимбро.

Еда у нас и иностранцев — разная, у них она в основном в пакетиках, у нас же — консервы: рыбные, мясные, рагу... Все прилетают в гости со своими ложками. Ложка на станции — это очень важная вещь, она у каждого — своя, в единственном экземпляре! Потерял ложку — больше не ешь.

Все висят вокруг стола, над которым летают банки с консервами, помидоры (да-да, там они тоже есть, их отправляют ребятам на станцию грузовиками), апельсины, соусы. Открываем консерву — она летит по кругу и каждый по очереди берет себе оттуда еду ложкой. У иностранцев есть хлеб, похожий на питу: мы вкладываем в него мясо, сверху выдавливаем кетчуп. Это все летает над столом, как вареники в «Ночи перед Рождеством» у Гоголя — сами залетают в рот! Мы развлекаемся — кидаем друг другу дольки яблока и ловим их ртом. Пускаем по кругу яства, болтаем на смеси русского и английского языков, хохочем».

13. В невесомости хорошо спится. «В невесомости можно заснуть в любом месте и в любом положении, потому что мышцы всё время расслаблены. На самом деле, один час сна в невесомости засчитывается за два часа сна на Земле. Поэтому за четыре часа можно хорошо выспаться. Единственное, что мешает спать на станции — это постоянный сильный шум. Поэтому космонавтам выдают специальные шумоподавляющие наушники.

14. На МКС Юлия серьезно обгорела. Она однажды села у иллюминатора без защиты от ультрафиолета, Клим начал ее снимать, потому что это было очень красиво. «И вдруг я почувствовала давно забытый запах опаливаемой на газу курицы. «Чем это таким пахнет?» — спрашиваю. Притронулась к плечу — и обнаружила, что кожа на ощупь как кипяток, что я горю!!! Горю на работе, как цыпленок на огне. Мы сняли кадр, я полетела в каюту и увидела в зеркале, что ровно половина моего тела — бордового цвета. Возникло ощущение, что в глаза как будто песок попал — сетчатка подгорела. Мы сразу запросили через Хьюстон связь с врачом экипажа, нашли «Бепантен», я намазалась им и своим кремом для лица, очень жирным. У меня начала подниматься температура, мы нашли какие-то таблетки, я пила очень много воды... (…) 15 октября я снималась уже обгоревшая, и приходилось закрашиваться тройным слоем тонального крема, потому что кожа была бордового цвета. И только к моменту спуска боль стала чуть поменьше».

15. Но вообще женщина в космосе становится красивой, как после процедур у косметолога. «Я часто думаю, как объяснить, на что похожа невесомость. Меня спрашивали, напоминает ли это купание в Мертвом море, в котором вода сама тебя держит. Нет, там ты все равно не можешь расслабиться: существует опасность, что перевернешься, нахлебаешься воды, нужно держать шею и т. п. А в космосе ты паришь в абсолютной безопасности. Парадокс: ты летаешь, и это естественно. На Земле так бывает только во сне.

Говорят, что космос не для женщин. Конечно, мы не можем спорить с Сергеем Павловичем Королевым. Но в реальности женщина в невесомости — это очень красиво. Все поднимается наверх, выглядишь как после процедур у косметолога. Волосы развеваются, как у Венеры на картине Боттичелли. Ты невероятно легкая, воздушная, все твои движения грациозны. Можно ловко пролететь под столом, нырнуть в люк — когда уже освоилась, конечно. Постоянно хочется петь и танцевать. На что похожа невесомость? Пожалуй, больше всего — на состояние влюбленности».

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