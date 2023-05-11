Как устроен туалет на МКС и почему Том Круз не стал первым актером в космосе: честные ответы от режиссера «Вызова» Клима Шипенко

Клим Шипенко в автобусе перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а". Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Во второй части интервью (первую читайте ЗДЕСЬ) Клим рассказывал журналистам на программе «Диалоги» на радио «Комсомольская правда», как устроены душ и туалет на МКС, почему в фильме звучит песня Анны Герман «Эхо любви» и как идут съемки «Холопа-2».

«НЕЛЬЗЯ ЗАЛЕЗТЬ В СКАФАНДР В ЗЕЛЕНОМ ПЛАТЬЕ»

- Как обстоят дела с комфортом на МКС? Еда - в тюбиках? - С комфортом там своеобразно… Еды в тюбиках уже нет. Есть еда в консервах, или сублимированная, которую нужно разбавлять водой, чтобы она превратилась в полноценную пищу. Плюс печенье, хлеб в брикетах… Нормальная еда. Не мишленовский ресторан, но вполне себе. Спать там отлично, потому что ничего не давит на тело, состояние расслабления достигается мгновенно. Это на Земле ты никак не можешь принять правильную позу, ворочаешься: то подушка лежит не так, то рука. На МКС этой проблемы не существует. У тебя даже нет подушки, - ты просто зависаешь в спальном мешке, предварительно привязав его веревочкой, чтобы он не улетел в другой отсек. Ну то есть я спал в отсеке, а космонавты в своих каютах - из них никуда не улетишь, а вот из отсека можно… А с душем и туалетом все не так хорошо и удобно, как со сном и с едой. Душ – это, по сути, обтирание гигиеническими полотенцами. Вода есть, но она не льется, а в минимальных количествах наносится на волосы. Просто все это долго и муторно. А туалет… Туалет работает по принципу пылесоса.

- По сюжету героиню выпускают в открытый космос. Эта ситуация хоть сколько-нибудь реалистична? Вас с Юлей хотя бы теоретически могли так выпустить?

- Конечно, кино только одной ногой в реальности, но… В принципе это возможно, причем именно так, как происходит в фильме. Тебя должен сопровождать космонавт, перестегивать фалы, которыми ты пристегнут к станции, чтобы не улететь в открытый космос. Правда, нельзя залезть в скафандр в зеленом платье, как в фильме, надо сначала надеть специальную одежду. Работники «Роскосмоса» и Центра подготовки космонавтов, конечно, вам скажут, что для выхода в космос необходимо готовиться полгода, и будут правы.

Антон Шкаплеров (на первом плане), съемочная группа космической драмы "Вызов" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-19" со стартовой площадки космодрома Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Говорят, люди на МКС несколько отекают, потому что кровь в невесомости распределяется по-другому, чем на Земле. Вы опухли?

- Да, лицо опухает, потому что кровь на Земле из-за гравитации стремится вниз, а когда гравитации нет, расходится по организму равномерно. Мы боялись, что Юля будет плохо выглядеть, но получилось наоборот: это возымело омолаживающий эффект, кровь на лице распределилась ровно, так, что она стала на десять лет моложе. У нее морщинок и так немного, но те небольшие, что были, разгладились. А как выглядел я, мне было наплевать. Я же был не в кадре! Ну да, я как-то равномерно отек, это тоже разгладило какие-то морщины, но главное - как выглядела Юля. Что касается самочувствия в целом - нормальное оно у нас было. Ты даешь себе установку: две недели нельзя болеть и плохо себя чувствовать. Настраиваешь организм на то, чтобы он вошел в режим выживания, подвига. То есть я не имею в виду, что мы совершили подвиг, но мы сказали себе: нужно выложиться на 150 процентов, потому что другого шанса не будет.

На орбите. Фото: Роскосмос

- Героиня «Вызова» делает в космосе операцию. Насколько это реалистичный эпизод?

- Конечно, во всем этом есть фантазийный элемент. Операций в космосе никто и никогда не проводил. Мы придумывали, какой она могла бы быть, вместе с врачами ЦУПа и торакальными хирургами. Я сказал: «Друзья, представьте: космонавт получил травму. Вы знаете, что у вас есть на станции, какие инструменты, какое медицинское оборудование. Обсуждайте». И в результате диалоги между врачами на 70 процентов не придуманы, а просто записаны.

«ЮЛЯ НА МКС ПОСТОЯННО НАПЕВАЛА «МЫ ДОЛГОЕ ЭХО ДРУГ ДРУГА»»

- Том Круз тоже планирует снимать кино в космосе. Он с вами не связывался?

- Нет, не связывался пока. Но он, скорее всего, и фильма еще не видел. Когда наш проект только начинался, было запланировано, что Круз летит на американский сегмент МКС одновременно с нами. Я подумал, что это круто: такой кинематографический «Союз-Аполлон». Может, ему понадобится наша помощь? И в кадре он бы нам не помешал, я бы предложил ему выступить в роли американского астронавта. Но в результате у него полет не состоялся. Я знаю версии, почему, но делиться ими не буду.

Все боялись, что Юля будет плохо выглядеть, но получилось наоборот

- В одной из ключевых сцен «Вызова» звучит песня Анны Герман «Мы долгое эхо друг друга». Почему именно она? Кто ее выбрал - Константин Львович, вы сами, или был какой-то общий мозговой штурм на эту тему?

- Выбрал ее я, по очень простой причине. Когда мы были на МКС, Юля постоянно ее напевала. Не выступала с нею перед нами, просто мурлыкала себе под нос. Поэтому песня стала у меня ассоциироваться с орбитой. И, когда мы вернулись, я понял, что хочу, чтобы под нее проходило прощание героини с космосом. «Покроется небо пылинками звезд…» Юля своим пением меня на это натолкнула, приучила меня, что это космическая песня.

- Какая ваша любимая картина про космос?

- В детстве это была «Москва – Кассиопея»… А сейчас я посмотрел, наверное, уже все фильмы, снятые на эту тему. И считаю, что «Гравитация» - гениальная картина. Не хорошая, а гениальная. Она задала очень высокую планку для всех кинематографистов, которые будут работать с темой космоса. Еще мне нравится «Интерстеллар», но это, конечно, больше научная фантастика.

- А «Марсианин»? Говорят, это самый научно обоснованный фильм про космонавтику.

- Не знаю, что-то мне совсем не зашел этот «Марсианин». Он технически был очень плохо сделан по невесомости, - мне показалось, она совсем уж картонная там. Да и сюжет меня не вдохновил. Мне больше нравятся «Аполлон-13» и, естественно, «Космическая одиссея 2001 года».

- Вы сейчас снимаете «Холопа-2», продолжение фильма, который в 2020-м стал самым кассовым в истории новейшего российского кино. А еще у вас никак не выйдет фильм «Декабрь» о Сергее Есенине…

- Лично я очень надеюсь, что 1 декабря этого года мы сможем увидеть «Декабрь» во всех кинотеатрах, и Министерство культуры поддержит его выпуск. Фильм на 99% готов. А «Холопа-2» я уже начал снимать прошлым летом, снял весь «деревенский» блок. Актерский состав там практически тот же, что и в первом фильме, только Александры Бортич не будет, - появится новая героиня в исполнении Аглаи Тарасовой. Над ней будет ставить свой эксперимент по перевоспитанию герой Милоша Биковича. Ну а что, у Джеймса Бонда в каждом фильме новая девушка, и никто не говорит: а почему в новом фильме она поменялась? Почему тут новая, нам та нравилась?! Ну, просто раньше был один фильм, а сейчас - другой.

Вид на Землю с МКС. Фото: Олег Артемьев/ТАСС

- А можете представить, хотя бы теоретически, «Вызов-2»? Вот Константин Эрнст пошутил, что его будут снимать на Луне…

- Почему же нельзя его себе представить? Я серьезно на этот счет еще не фантазировал. Но «Вызов-2» представить себе очень даже можно.