Что Юлия Пересильд написала на случай своей гибели в письмах дочерям перед полетом в космос

Актриса Юлия Пересильд на аэродроме Чкаловский после прилета из Казахстана. 17 октября 2021 киноэкипаж вернулся с МКС, где проходили съемки художественного фильма "Вызов". Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

«Вызов» вышел в прокат 20 апреля, но сейчас все еще занимает второе место по сборам в еженедельных рейтингах самых кассовых картин. Очень кстати в издательстве АСТ вышла книга Юлии Пересильд «Это космос, детка!», в которой она на 300 страницах увлеченно расписывает все подробности съемок - от момента, когда узнала о проекте и до момента, когда спускаемый аппарат коснулся Земли и она «увидела в иллюминаторе багровое лицо Константина Львовича Эрнста». Мы выбрали из книги 15 неожиданных фактов и проиллюстрировали их цитатами.

1. Юлия начала курить из-за спектакля, и очень переживала по поводу своего курения перед тем, как ее начали проверять на пригодность для полета в космос. «Блин, мне тридцать шесть. У меня двое детей. Здоровье? Да фиг его знает. Я его никогда не проверяла. Все мои врачи — акушеры-гинекологи. Я не практикую ЗОЖ, мало сплю, работаю как лошадь, курю. Вот зачем я начала курить? Бред. В тридцать три года, выпуская спектакль «Грозагроза», я закурила на сцене. Катерина меня внутренне испепеляла. Помню, как вышла с прогона, купила пачку сигарет и, пока шла пешком до «Белорусской», выкурила ее целиком. Всё, начала курить. До этого запах сигарет вызывал у меня рвотный рефлекс. Терпела, когда курят рядом, но не могла даже представить, что возьмусь за это сама. Смешно. Ладно, надо завязывать».

2. Ее знакомство с Климом Шипенко началось с оскорбления. «В марте [2021 года, еще до начала проверки здоровья. - Ред.] у нас с ним состоялся очень неприятный телефонный разговор по поводу моей встречи с экипажем Новицкого. После нашего общения я очень долго чувствовала себя оскорбленной и как женщина, и как актриса. (…) Во мне боролись задетая гордость и желание быть в этом проекте, и много дней подряд в этой схватке побеждала гордость. (…) Надо было выбрать, чего я хочу по-настоящему — показать свой характер или соединиться с человеком, который на следующие месяцы и, в общем, на всю жизнь станет мне очень близок. И надо было полюбить его...

3. И ее знакомство с космонавтами - тоже. Когда она приехала знакомиться с ними в Центре подготовки космонавтов, пришла в комнату отдыха, принесла угощение, думала, что ее встретят с распростертыми объятиями, но ничего подобного.

«— А зачем вообще нужен этот проект?

Мы:

— Ну как, это же эксперимент, это всегда интересно! Никто до нас такого не делал, это классно!

Нам в ответ:

— Мы не понимаем, что тут классного, да и вообще не факт, что все это состоится.

Окончательно я поняла, что общение не сложится, когда мы заговорили про русское кино. Кто-то из них сказал:

— Я русское кино вообще не очень люблю.

Я говорю:

— Ну, мне следует понимать, что это камень в мой огород, да?

Пожимает в ответ плечами. Как будто с подтекстом: «Мы вообще не знаем, кто ты и что ты тут делаешь». Чтобы это сообразить, слова были не нужны. (…)

Говорят мне:

— Мы по десять лет к полету готовимся.

— Понятно, артисты тоже долго учатся, а хорошие артисты учатся всю жизнь.

Мне в ответ, с усмешкой:

— Артисты... А чему вы там учитесь?

Вот это было уже по-настоящему обидно».

Фрагмент афиши фильма "Вызов".

4. Для полета ей пришлось выбирать одежду из специального каталога для космонавтов. «Дело в том, что на МКС нельзя брать свои личные вещи. Каждый материал, из которого изготавливается одежда, проходит проверку на огнеупорность, на то, выделяет ли он химические вещества, которые могут отравить человека. (…) Нельзя, например, чтобы пуговицы были из пластика... Поэтому ты должен подобрать себе одежду из каталога для космонавтов. Можно выбрать цвет одежды, по- просить нанести на нее твои инициалы. Но она — стандартная для всех.

Стали выбирать нижнее белье. А ведь это все-таки та одежда, в которой мне предстоит появиться в кадре, — я подумала, что Клим наверняка захочет снять, как моя героиня переодевается, и в результате у нас действительно была такая сцена. Смотрю каталог трусов: из них семьдесят процентов — в цветочек. Иду к Климу: «А что с трусами делать?» Это смешно, но у нас не было варианта взять свои трусы.

(…) В космосе вещи не стирают: после того как одежда запачкалась, ее утилизируют. Мы летели на двенадцать дней, и у меня было с собой пять футболок.

Мы начали выбирать трусы, носки. «Сколько носков положено?» — «Пять пар». Выбирали футболки: отдельно — для съемок, которые я буду надевать только в кадре, отдельно — для повседневной жизни. Желательно, чтобы последних было хотя бы две. (…) Но мне все-таки разрешили взять дополнительно две футболки и два комбинезона вместо одного. В одном я прилетела, во втором снималась. Я привела железный довод: «А если, простите, меня в полете стошнит? В чем я буду сниматься дальше?» Со мной согласились. (…)

В итоге в моем комплекте были шорты, пять футболок, носки, трусы, запасной комбинезон. На двенадцать дней. Но на МКС все эти вещи у меня очень быстро закончились. Там, в космосе, достаточно сильно потеешь: на станции душно, а местами холодно и пыльно. К счастью, остался запас одежды от тех ребят, кто улетел и не использовал свое. Я носила чьи-то футболки, чьи-то кофты, Олег Новицкий делился со мной носками».

5. Перед полетом она написала большие письма двоим дочерям - на случай своей гибели.

Вот небольшие фрагменты одного из них.

«Аня! Моя любимая девочка!

Если ты читаешь это письмо без меня — значит, что-то пошло не так. Значит, что теперь придется без меня. Жалею ли я о чем-то? Нет. Это судьба. Все происходит так, как должно было произойти. Это испытание. В первую очередь для вас с Машей. Моя любовь к вам бесконечна. И где бы я ни находилась сейчас, моя защита, моя любовь будут оберегать вас от всего. (…)

Юлия Пересильд и ее дети: Анна (слева) и Мария (справа). Фото: Иван МАКЕЕВ

Не грусти долго по мне. У каждого свой путь. Мне хорошо. Я горжусь, что ТЫ у меня есть. Я счастлива. Я так много успела в этой жизни. Каждый день прожит в счастье и любви! Ты тоже можешь мною гордиться! Я — сумасшедшая мамашка, по уши влюбленная в своих невероятных крошек».

6. На Байконуре водятся змеи. Юлия ежедневно бегала, уже прилетев на территорию космодрома и однажды «встретила работника Байконура, который нес на палке змею! А я никогда и под ноги не смотрела! Оказалось, расслабляться нельзя даже на пробежке».

Из второй части статьи (мы опубликуем ее завтра) вы узнаете, как Юлия умудрилась страшно обгореть на МКС, какой немного скандальный ритуал космонавтов с трудом выполнила перед полетом и почему чувствовала себя на МКС Венерой Боттичелли.

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