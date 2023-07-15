Против России развязана террористическая война: Что остановит безумие кровавых псов ВСУ?

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Против России развязана самая настоящая террористическая война. Об этом говорили уже сотни раз. Каждый раз эти разговоры вспыхивают с новой силой после убийства, покушения или предотвращения покушения. Погорят пару дней, повспыхивают, и снова вместо пламени остаются угольки мнений и пепел аргументов.

Между тем, ситуация далека от улучшения в этой сфере. И нынешние сообщения о предотвращении покушений на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак лишь подтверждают это.

Симоньян – понятно почему, но Собчак в качестве мишени террористов у многих вызывает неподдельное изумление. Как Собчак? Почему Собчак? Она же за них! В российском гражданском обществе вспыхивает непонимание побудительных мотивов, которые повлияли на выбор цели украинскими спецслужбами.

Вам до сих пор непонятно, что для украинских властей это обстоятельство не имеет никакого значения и никакой роли не играет. Для них, в отличие от тех же российских либералов, нет разделения на "хороших" и обычных русских. Для них хороший русский только тот, кто уже мертвый.

Не верите мне, так вот вам глава военной разведки ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, который в интервью агентству Reuters, признается, что его спецслужба в части ликвидации противника действует, как израильская разведка "Моссад", и даже бахвалится: "Мы этим занимались и будем заниматься. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует".

А еще рассказывает, какими он видит свои главные задачи в нынешней должности: "Информационную войну мы полностью проиграли в 2014 году. А конфликт, начавшийся в 2022 году – мы начали здесь совсем по-другому. И сейчас русские проигрывают информационную битву".

Это в прошлом разведка узнавала военных планы, крала секретные карты, убивала вражеских агентов, а сейчас надо убивать журналистов, потому что "информационная битва". И главное – медийная составляющая. Это на Украине поняли уже давно. Неважно, друг или враг, главное, чтобы общественный резонанс был побольше. В 2015-м эскортница Анна Дурицкая вывела Бориса Немцова на Краснохолмский мост у Кремля под пистолетные выстрелы? Мощнейший резонанс. А сейчас Буданов, подхватив эстафетную палочку, берет не качество, а количеством, выбрасывая из своих сетей неудачников, авантюристов, украинствующих и прочий сброд. Берет количеством в надежде, что у кого-нибудь да выгорит. ФСБ работает максимально четко и оперативно, но рано или поздно у них может выгореть.

Чтобы понять, с чем мы столкнулись, посмотрите хотя бы на сообщения ЦОС ФСБ. Это совершенно открытая информация, любой желающий может увидеть ее на сайте российской контрразведки. Вот вам список по интересующему нас вопросу только с начала июля.

03.07.2023

ФСБ России пресечена попытка покушения на Главу Республики Крым С. Аксенова

04.07.2023

В Тюмени пресечена деятельность пособника украинских спецслужб

05.07.2023

В городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова

06.07.2023

ФСБ России пресечено преступление террористического характера в Тюменской области

07.07.2023

ФСБ России пресечена противоправная деятельность гражданина России, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте железнодорожного транспорта Республики Крым по заданию украинских спецслужб

11.07.2023

ФСБ России пресечена противоправная деятельность уроженца Пермского края, причастного к государственной измене, направленной против безопасности России

12.07.2023

В городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края пресечена противоправная деятельность участников террористической ячейки

13.07.2023

Пресечена противоправная деятельность преступной группы из числа российских граждан, подозреваемых в собирании и передаче представителям Вооружённых сил Украины сведений в отношении объектов Минобороны России

13.07.2023

ФСБ России пресечена противоправная деятельность жителя Орловской области

15.07.2023

Предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак

Понимаете? Это каждый день по предотвращенному теракту, а то и по два в особо урожайные дни. Этих завербованных уродов уже не останавливает ужесточение наказания по статьям за диверсии и терроризм. Там при особо тяжких и без того пожизненное обещано Уголовным кодексом.

И, похоже, что нам не остановить этот вал иначе, чем возвращением Высшей меры социальной защиты – смертной казнью. Благо, что Совет Европы и прочие ПАСЕ нам отныне и вовеки уже не указ. Так почему бы и не ставить к стенке изменников, диверсантов и террористов, пока идут военные действия. А то так и будет продолжаться – они будут прорываться и убивать, а мы продолжать дискутировать.

Кстати, заодно можно распространить эту высшую меру и на убийц-педофилов, и не только в мирное.

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