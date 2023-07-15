Удалось предотвратить попытку убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак Фото: EAST NEWS

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что оперативникам российской контрразведки вместе с МВД и Следственным комитетом удалось предотвратить попытку убийства агентами украинских спецслужба главреда "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян и известной в прошлом светской львицы, журналистки и блогерши Ксении Собчак.

Что известно на данный момент?

ПАЛАЧИ…

Убийства готовили неонацисты из группировки "Параграф-88", всего их было шестеро. Они разведывали обстановку возле мест работы и проживания журналисток. Как уточнили в ФСБ, подозреваемые в подготовке покушения были задержаны 14 июля в Москве и Рязанской области.

- В ходе следственных действий у задержанных изъят автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацисткой символикой, нацистская литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения, - говорится в сообщении ЦОС.

Одного из участников группировки террористов задержали, когда он взял оружие и деньги с места закладки после того, как ему его указал куратор из украинской спецслужбы. В ходе проведения следственных действий задержанные, как сообщают органы контрразведки, подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство.

… И ЖЕРТВЫ

Маргарита Симоньян уже эмоционально отреагировала на сообщение в своем Телеграм-канале.

- ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса, - написала она. - Работаем, братья!

Что касается Ксении Собчак, то она, по некоторым сведениям, находится во Франции, и ее реакция на новость остается пока неизвестной. Но можно предположить, что известие станет для нее шокирующей новостью, поскольку Собчак трудно отнести к сторонникам нынешней российской власти, да и зимой 2014-го Ксения вместе с Антоном Красовским была желанным гостем на Евромайдане в Киеве, по которому ходила в яркой украинской вышиванке и с цветочным венком на голове.

КОГО УБИЛИ И ХОТЕЛИ УБИТЬ ПО ЗАДАНИЮ УКРАИНСКИХ СПЕЦСЛУЖБ

Это далеко не первое из удавшихся и неудавшихся покушений террористов в российском тылу по заданию украинских спецслужб на российских граждан, которые являются штатскими, а не сотрудниками спецслужб, силовых ведомств или военнослужащими. Причем, особой "любовью" пользуются российские журналисты. Так, например, украинскими агентами были убиты Дарья Дугина, Владлен Татарский, чудом выжил при покушении писатель Захар Прилепин, а в апреле прошлого года спецслужбы России арестовали подозреваемых в покушении на тележурналиста Владимира Соловьева из запрещённой в РФ нацистской группировки National Socialism/White Power, которые, как утверждали следователи, собирались взорвать телеведущего вместе с машиной и сбежать на Украину. Задержанные тогда, как явствовало из полученной ФСБ оперативной съемки, обсуждали планы по убийству не только Соловьева, но и все той же Маргариты Симоньян, гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова и мужа Симоньян режиссера Тиграна Кеосаяна.

ПРИ ЧЕМ ТУТ ЗЕЛЕНСКИЙ?

Кстати, есть достаточно большая вероятность, что спецслужбы Украины, постоянно пытаясь организовать покушения на известных в России персон, выполняют личный приказ Зеленского. В начале апреля прошлого года, президент Незалежной Зеленский, побывав в Буче, на месте организованной украинскими же нацистами провокации с убийством мирных жителей, выступил в своем видеообращении с угрозами в адрес российских журналистов и пообещал им "финал за решеткой, в лучшем случае", а то и внесудебные расправы.

А глава военной разведку ГУР Минобороны Украины генерал Кирилл Буданов, который публично хвастался, что у Украины "длинные руки", и она достанет всех своих врагов, недавно сравнил свою спецслужбу с израильским "Моссадом", но только по одному террористическому направлению: "Если вы имеете в виду Моссад как организацию, которая известна тем, что устраняет врагов своего государства, то мы это делали и будем делать. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует".

Собственно, кто бы сомневался.

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