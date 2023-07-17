На «Москвич 3е» дадут льготный автокредит: какой будет скидка и кому она полагается

Электромобиль «Москвич» вошел в программу льготного автокредитования Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Признайтесь, вы ведь уже давно собирались купить новенький «Москвич»? Погодите. Скоро для многих россиян он станет заметно дешевле. Как сообщили в Минпромторге, электромобиль «Москвич 3е» вошел в программу стимулирования спроса. То есть на эту машину дадут льготный автокредит.

Согласно условиям льготного автокредитования, скидка на электромобили российского производства составляет 25% (но не более 625 тысяч рублей). Стоит «электричка» московской сборки 3,5 млн рублей. Так что максимальная скидка составит те самые 625 тысяч.

Напомним, льготный автокредит можно взять на любые отечественные авто, а также на китайский Haval российской сборки. Главные условия - машина должна быть новой и стоить не дороже 2 млн рублей (для электромобилей ограничений по цене нет). В отличие от электромобилей, на обычные «бензиновые» машины скидка составляет 20% (для жителей Дальневосточного федерального округа – 25%).

Но дисконт полагается не всем. Согласно нынешним условиям программы, льготный автокредит могут взять:

- медики;

- работники сферы образования;

- мобилизованные, добровольцы и военнослужащие по контракту, принимающих участие в СВО, а также члены их семей.