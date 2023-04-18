Даже шильдик производят в Китае: Честный репортаж о новом российском кроссовере «Москвич-3» прямо с завода

«Москвич» уже вовсю готовится «пойти в народ». Уже подписан контракт с «Яндексом» на поставку 5 тысяч машин для такси и каршеринга. Фото: Иван МАКЕЕВ

Первое, чем встречает автозавод «Москвич» прибывающих, - это долгая, чуть ли не с километр площадка, плотно, в несколько рядов, уставленная сотнями новеньких автомобилей. Только в марте было произведено 1700 машин, всего же с конца прошлого года собрали уже 7 тысяч автомобилей.

«Москвич» уже вовсю готовится «пойти в народ». Уже подписан контракт с «Яндексом» на поставку 5 тысяч машин для такси и каршеринга. Возьмут их и в городские службы, и в полицию.

А когда столичные автомобили включат в программу льготного кредитования, которая действует для других собранных в России машин стоимостью до 2 млн рублей, то активнее пойдут и продажи в автосалонах. Почему до сих пор не включили - загадка, но если коротко, то из-за бюрократических закорючек: завод только недавно стал самостоятельным предприятием, а до этого был вассалом французской компании «Рено».

ИМПОРТНЫЕ ДЕТАЛИ ЗАМЕНЯТ РОССИЙСКИМИ

Мы идем по огромному гулкому корпусу размером с приличный аэропорт. Нитка главного конвейера растянулась на 480 метров - на ней собирают городские кроссоверы «Москвич 3» с бензиновым двигателем, а вскоре к ним присоединятся и электромобили «Москвич 3е».

Сейчас в столице выпускают два кроссовера: «Москвич 3» с бензиновым двигателем... Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный конвейер, как и все другое оборудование, достался после «Рено» - надо было только переналадить его под новый автомобиль. Это не так-то просто, технологическое оборудование выпускается под конкретную автомобильную платформу. Но заводские инженеры справились. На нем же, к слову, будут собирать и недавно продемонстрированный авто бизнес-класса «Москвич 6».

Запуск конвейера - по-настоящему эпохальное событие. До этого от одной технологической операции до другой рабочие катили кузова на тележках, а теперь это делается в автоматическом режиме. Весь процесс сборки автомобиля занимает 8 часов.

Уже готовые окрашенные кузова поступают из Китая. Цвета - на любой вкус: белый, красный, черный, голубой, серый. В машинокомплекте приходят и двигатель с коробкой передач, колеса, детали трансмиссии. Шильдик, - эмблемка на бампере со стилизованной буквой «М» - тоже из Поднебесной.

- Из российского сейчас на автомобиле только система ГЛОНАСС. И технические жидкости, - честно ответил «КП» руководитель проектов автозавода «Москвич» Максим Клюшкин.

Но уже в этом году на заводе планируют начать переход к мелкоузловой сборке и локализации производства - автомобили будут поступать в более разобранном состоянии, а импортные детали постепенно начнут заменять изготовленными в России. Шильдик, кстати, чуть ли не в первую очередь.

«Железо» - так автомобилисты называют детали кузова и другие металлические элементы - тоже будет полностью российским. Штамповку и покраску организуют здесь же - все необходимое оборудование осталось от французов, чего добру простаивать. Конечно, понадобятся переналадка и доработка. Штат, в принципе, укомплектован, но недаром среди вакансий, размещенных на различных сайтах трудоустройства, есть инженеры по прессовому оборудованию и по конструированию деталей, которые изготавливаются прессовкой. Готовы взять и специалистов по сварке и покраске.

А летом должно стартовать серийное производство нового седана «Москвич 6».

Всего же уровень локализации автомобиля (стоимостная доля произведенных в России деталей) к 2025 году должен дойти до 70% - это значит, что и двигатель будет отечественным, и коробка передач, и аккумулятор. Импортной останется только «дорогая мелочевка» - что конкретно под этим понимается, на заводе не пояснили, но, скорее всего, речь идет об автомобильной электронике.

ЕСЛИ НАДО - ВЫЙДЕМ И В НОЧНУЮ

Завод еще не вышел на рабочие обороты, поэтому людей немного, а из-за огромности пространства их кажется еще меньше.

- Сейчас на сборочном производстве заняты пятьсот человек, и еще несколько сотен работают над подготовкой сварочного, окрасочного и других процессов, - рассказывает Клюшкин. - Они будут запускаться по мере того, как все больше деталей будет производиться в России. Чтобы к концу года стартануло...

Следующий год - определяющий, как говорили во времена пятилеток. Если в этом собираются выпустить 50 тысяч машин, то в 2024-м - в два раза больше. Каждая пятая - на электротяге.

Сейчас «Москвич» собирают в основном из китайских комплектующих. Но постепенно российских деталей будет все больше. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сейчас мы выпускаем 200 машин в сутки, работаем в две смены с 6.45 до 23.15, - говорит Клюшкин. - Понадобится - будем и в ночную работать, люди есть.

Это едва ли не главное достижение - предприятию с помощью города удалось сохранить практически весь состав, который работал «при французах». Сейчас на разных участках заняты примерно тысяча человек, а всего штатная численность на автозаводе составляет 4378 человек. Кадровый резерв - как минимум 3 тысячи человек.

- Они числятся на заводе, и по Трудовому кодексу им оплачивается вынужденный простой, - пояснил «КП» Максим Клюшкин. - Причем его начали оплачивать сразу же, как прекратилась работа в составе «Рено».

По закону, это не менее двух третей от заработка.

Что за машина. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

«Москвич 3е» - машина не из дешевых, но по ходовым качествам, комфорту и комплектации она выгодно отличается от других электромобилей и побогаче, чем у «Москвича 3» за 2 млн рублей.

У «электрички» даже самая простая «база» включает в себя кожаный салон, панорамную крышу с люком, целых 6 подушек безопасности, бесключевой доступ, электрическую регулировку водительского сиденья, круиз-контроль, парктроники, автоматически складывающиеся зеркала, камеру кругового обзора и даже дистанционное управление стеклоподъемниками.

...и электромобиль «Москвич 3е». Фото: Иван МАКЕЕВ

Есть интересная фишечка: при движении на малой скорости, когда не слышен шум ни от двигателя, ни от шин по асфальту, машина при приближении к человеку (или другому препятствию) издаст мелодичное предупреждение.

Идеальное время для зарядки - 6,5 часа. Вечером воткнул в обычную домашнюю розетку - утром готов к поездке. Кабель для домашней зарядки входит в комплект при продаже. Но хорошо, если живешь на даче или в собственном доме. А если на 19-м этаже? Выход - договориться с какой-нибудь кафешкой, бензозаправкой или соседом с первого этажа.

Есть более быстрые режимы зарядки - в течение полутора часов и даже 45 минут - как раз на время обеденного перерыва, это удобно для водителей. Но опять же, не везде, в отличие от Москвы или Санкт-Петербурга, есть стационарные посты зарядки.

На «Москвич 3е» распространяются многие льготы для владельцев электромобилей: нет оплаты транспортного налога, бесплатный проезд по платным федеральным трассам. Во многих городах, в том числе в Москве, бесплатная парковка - быть этому или нет, определяют региональные власти.

На машинах, которые выпускает столичный автозавод, будут ездить полиция, таксисты, клиенты каршеринга. Фото: Иван МАКЕЕВ

КСТАТИ

5 фактов о бывшем АЗЛК для тех, кто давно здесь не был

1. Испытательный полигон

Тот, который существовал еще во времена СССР, под открытым небом, сейчас заброшен, там поросший бурьяном пустырь. Но вместо него под командованием компании «Рено» соорудили подземный трек - прямо под автосборочным корпусом. Длина новой испытательной трассы - около 500 метров, и там есть все виды дорожного полотна.

2. Музей

Какой же роскошный был музей на «Москвиче»! Во-первых, само здание необычной круглой формы - в народе его окрестили летающей тарелкой. Ну и начинка - не только серийные образцы, начиная с еще довоенной первой советской малолитражки КИМ-10-50, но и гоночные модели, с виду прямо «Формула-1», и так называемые концепт-кары - дизайнерские изыски, не пошедшие в серию. Музей демонтировали, машины передали в Музей транспорта Москвы, а на заводе остался стенд с уменьшенными копиями «Москвичей».

3. Машины для своих

Когда-то работники автозавода могли купить «Москвичи» на специальных условиях. Это было еще и дополнительным стимулом при выборе места работы. Нынешние автозаводцы такой возможности не имеют.

4. Музыкальные автопогрузчики

На заводе постоянно слышна музыка - что-то незатейливое, похожее на фон к первым компьютерным играм типа «Маленький Марио».

Это роботы-автопогрузчики, которые доставляют к конвейеру детали. На них есть датчики, которые если «увидят» на пути человека, то остановятся в полуметре от него. Но чтобы люди не вздрагивали и заранее понимали, что к ним что-то приближается, тележки оснастили автомузыкой.

Их, кстати, на «Москвиче» же и собирают.

5. Какой такой МАЗ?

Любой, знакомый с автопромом, стройкой, лесозаготовками, работой на северах, без запинки ответит, что МАЗ - это Минский автозавод. Предприятие еще с 50-х славится тягачами, самосвалами и вездеходами, способными работать в самых тяжелых условиях. Но сейчас у этих трех букв появилась другая расшифровка. Московский автомобильный завод (сокращенно - МАЗ) «Москвич» - это официальное название столичного предприятия.