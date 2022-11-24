Четверть россиян готовы купить новый «Москвич» из чувства патриотизма

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Накануне, 23 ноября, обновленный завод «Москвич» объявил о начале выпуска нового кроссовера. Модель «Москвич 3» будет выпускаться в разных комплектациях, а первые 600 машин (200 из них электрокары) поступят в продажу уже в следующем месяце. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, при каком условии россияне готовы купить «Москвич».

Как оказалось, четверть опрошенных намерены купить «Москвич» из чувства патриотизма и желания поддержать отечественный автопром в этот непростой санкционный период. 23% отметили, что они уже ознакомились с моделью и планируют со временем ее приобрести.

Еще 22% добавили, что с радостью купили бы такую машину, но уж больно высока цена. Россияне напомнили, что в некоторых регионах даже квартиры стоят дешевле, так что такая машина многим будет не по карману.

«Если бы у меня были такие деньги, то купил бы», - говорит участник опроса.

«С удовольствием бы купила, но цена кусается. Мне кажется, для жителей регионов надо сделать отдельные льготные скидки, за счет госсубсидирования, потому что авто за 2 миллиона (т.е. по цене квартиры), будет недоступно большинству граждан нашей страны. Так, что над ценой еще надо думать», - соглашается другая.

21% добавили, что если они смогут убедиться в надежности и качестве новых авто, то с радостью отдадут предпочтение именно им.

«Если машина хорошая, то почему бы ее и не купить? Тем более наша, отечественная, в советском союзе вообще были машины неубиваемые, до сих пор на них люди ездят», - говорит респондент.

4% сказали, что не прочь купить машину «Москвич», но только если она будет выпускаться в необходимой им комплектации. 4% добавили, что для них главное – проходимость, и если кроссовер будет соответствовать их запросам, то такую машину можно будет купить.

3% россиян отметили, что для них также важно, как машины будут выглядеть. Если модельный ряд им понравится, то они постараются выбрать что-то для себя.

А вот 4% опрошенных сказали, что купят «Москвич» только в том случае, если у них не будет возможности приобрести другую машину. Также 4% выбрали вариант «другое» и отметили, что им нравятся автомобили той марки, на которых они привыкли ездить, для других «Москвич» оказался слишком крупным, третьих смутило наличие китайских комплектующих в авто.

Более того 13% россиян вообще категорично заявили, что ни за что не купят машину «Москвич».

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 10,9 тысячи человек.