Разгадай рисунок-детектив: Случай на пляже

Случай на пляже. Фото: Сергей СОКОЛОВ

На пляже к капитану Правдолюбову обратилась женщина с просьбой найти пропавший золотой браслет. Она на время положила драгоценность в сумочку, чтобы рука загорела полностью, не оставив на запястье белого следа. Но когда женщина собралась уходить, то обнаружила, что браслет пропал...

Правдолюбов окинул взглядом отдыхающих. И понял, что браслет - у аквалангиста. Тот сообщил, что похожий браслет у него действительно есть, но драгоценность он только что достал со дня моря. Купающиеся часто теряют свои вещи, а он их находит. Капитан сказал, что аквалангист врет, и попросил пройти с ним в полицейский участок. Что вызвало подозрения капитана Правдолюбова?

Ответ

Подозрительным выглядит снаряжение аквалангиста. У мужчины есть баллоны с воздухом, но нет грузов для погружения (водолазного балласта), а без них невозможно уйти на глубину. А кроме того, такая трубка на маске аквалангиста не используется при погружении с баллонами.