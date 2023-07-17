«Город для меня»: в Перми открыли платформу с советами по созданию городских проектов подростками

Фото: "Город для меня"

В Интернете появилась платформа «Город для меня». С её помощью подростки из любого региона России смогут создавать свои проекты и менять города к лучшему. Идея запустить такую площадку, где собраны советы архитекторов, кейсы, понятные инструкции о запуске соучаствующего проектирования принадлежит команде Пермской общественной организации «Улица детства». Благодаря им уже больше 1000 детей из Перми, Евпатории, Боровичей, Лаврентии стали участниками проектов и авторами новых объектов в своих городах. «Улица детства» объединяет профессионалов, школьников, администрацию, бизнес и городские сообщества.

- Соучаствующее проектирование - один из наиболее эффективных методов создания городской среды, учитывающей потребности жителей. Однако, крайне редко в процесс проектирования городской среды бывают вовлечены подростки 14-18 лет. Из-за того, что мнение подростков не учитывается, юные горожане не чувствуют сопричастности к развитию своего города, не считают его своим, и как следствие не видят себя в нем в будущем, - говорят общественники.

Команда «Улицы детства» разработала проект «Мастерская соучаствующего проектирования» и выиграла на него грант от Фонда культурных инициатив. Платформа «Город для меня» - часть этого большого проекта. На сайте собраны разнообразные кейсы соучаствующего проектирования с подростками, контакты организаций и экспертов, полезные методические материалы.

Сайт будет интересен:

— архитекторам, которые хотят применять методы соучаствующего проектирования;

— школьным учителям и директорам, которые хотят найти пути развития современной школьной среды;

— работникам культуры, которым интересно реализовывать проекты вместе с подростками;

— представителям администрации, которые настроены развивать территорию вместе с молодежью;

— тем, кто уже занимается проектами с подростками;

— членам научного сообщества, которые занимаются исследованиями в этой теме;

— просто инициативным людям, которые хотят развивать свои территории.

Благодаря проекту сформировано Сообщество практиков и исследователей соучаствующего проектирования среды и событий с подростками. Там есть архитекторы и педагоги, градостроители и активисты, дизайнеры, продюсеры, предприниматели, психологи, социологи.

- Мы хотим объединить специалистов, работающих с подростками в разных городах и сёлах, и вдохновить новых людей пользоваться технологиями соучаствующего проектирования. Мы поможем обмениваться опытом, повысить качество проектов. Формируем базу знаний – исследований, практик, методических разработок – для тех, кто хочет заниматься такими проектами, но пока не знает как.