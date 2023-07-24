Родным воина СВО, погибшего от рук бандитов, нужен адвокат

Даниил Разумов. Фото из семейного архива

13 апреля на сайте «КП» опубликована статья «Больничный матрас насквозь пропитался кровью: Участника СВО забили насмерть из-за «боевых» денег?».

Напомню вкратце. В ночь с 4 на 5 марта в поселке Кикнур Кировской области местная группировка, скажем так — известных плохих парней (ИПП) избила до смерти 25-летнего участника СВО, добровольца Даниила Разумова, приехавшего с фронта в отпуск. Состав ИПП это два брата Акишины, Афанасьев, Кузнецов, Королев, Коробейников. По словам местных вышеобозначенные давно уже держат в страхе всю округу, особо тех, кто имеет деньги.

Основная версия избиения бойца СВО такова. В здешнем кафе «Поляна», где собирались те ИПП, работала официанткой Оля (имя изменено — Ред.). ИПП глумились над Олей и снимали глумления на видео. Даниил Разумов, с детства спасавший брошенных котят, щенков, попытался спасти и Олю. А потому он на ней женился, дабы взять молодую женщину под свою опеку. Но ИПП потребовали за Олю немалый выкуп. Зная, что Даниил получает высокие боевые, они с угрозами требовали от солдата денег. На сей счет в телефоне Разумова сохранилась переписка с ИПП. Когда Даниил приехал в отпуск, его хитростью заманили в одну нехорошую квартиру, где парня избили с особой жестокостью.

Здание кафе "Поляна". Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Поначалу данное преступление было представлено как бытовая ссора. Но поднялась общественность, и на данный момент двое участников за решеткой под следствием. Однако друзья и близкие ИПП пытаются дело представить так, что якобы сам Даниил зачинщик драки. Что все де произошло по его вине. Да и местное руководство резко против, чтобы Кикнур называли второй Кущевкой* и говорили бы об этом поселке, как о рассаднике некой банды.

Потому близкие убитого Даниила далеко не уверены, что преступники будут наказаны по заслугам, коли дело дойдет до суда. А со дня преступления прошло почти уже четыре месяца. По этой причине близкие убитого бойца СВО Даниила Разумова обратились ко мне с просьбой собрать им денег на хорошего адвоката.

Если вас тронула эта история, можете пожертвовать любую сумму на счет мамы Даниила - Разумовой Натальи Павловны: 2202206215435376.

Телефон Натальи Павловны: +7 910 135 6907.

Официально

СК РФ по Кировской области ответило на запрос «КП»

«Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Кировской области продолжается расследование уголовного дела по факту причинения смертельных травм молодому человеку, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, срок до 15 лет, – Авт.).

5 марта в одной из квартир в поселке Кикнур между ранее знакомыми молодыми людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт из-за невозврата денежного долга.

33-летний и 29-летний обвиняемые нанесли руками и ногами удары 25-летнему потерпевшему в область головы. С травмами последний был госпитализирован. Несмотря на помощь медиков, через несколько дней он скончался. Согласно проведенного судебно-медицинского исследования, причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

В отношении двоих обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями продолжается проведение комплекса следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, установление иных эпизодов преступной деятельности обвиняемых».

* Название станицы Кущевской в Краснодарском крае стало нарицательным после убийства 12 человек (в том числе четырёх детей) в ноябре 2010 года. За преступление осудили членов банды Цапков, много лет державших в страхе все население Кущевки.