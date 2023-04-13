Больничный матрас насквозь пропитался кровью: Участника СВО забили насмерть из-за «боевых» денег?

Мобилизованный Даниил Разумов. Фото из семейного архива

Позвонили знакомые вятские журналисты: «У нас тут вторая Кущевка*. Приезжай».

Вкратце события представлены были так. В ночь с 4 на 5 марта в поселке Кикнур Кировской области был зверски избит участник СВО 25-летний Даниил Разумов. Через два дня он умер.

Соцсети взорвались гневом. Там Кикнур и назвали второй Кущевкой, где так же разбойничает неприкасаемая местная банда: грабит, насилует, избивает. Разумов якобы отказался платить бандитам со своих «боевых», за что и был убит показательно. Его изувеченного привезли в багажнике на сельскую дискотеку в назидание молодежи: так будет с каждым, кто воспротивится. Затем привязали за ноги к заднему бамперу и протащили по улице, от чего кожа на спине Даниила была содрана. Больничный матрас, на котором парень умирал, насквозь пропитался кровью. Повторим, с такими ужасными подробностями эти события были представлены в соцсетях.

Что же на самом деле случилось в Кикнуре? На месте разобраться оказалось непросто. Телефоны родителей и жены погибшего Разумова недоступны. Другие предполагаемые пострадавшие и свидетели бесчинств так называемой банды тоже в большинстве своем ушли в глухую оборону. Даже глава Кикнурского муниципалитета Сергей Галкин не рискнул сказать мне и пару слов. А Следственный комитет по Кировской области ограничился сухим официальным ответом.

В результате картина сложилась следующая: люди либо настолько запуганы, что боятся обращаться с заявлением в полицию, даже когда их обидчики попали под следствие, либо слухи действительно непомерно раздули действия мелкой шайки хулиганов до размеров опасной ОПГ.

Есть надежда, что следствие во всех этих вопросах разберется. Однако человека эти «хулиганы-бандиты» забили до смерти.

Администрация Кикнурского района Фото: Николай ВАРСЕГОВ

ЕСТЬ ЛИ В КИКНУРЕ БАНДА?

Если назвать убийц Даниила бандитами и говорить о банде - можно ответить перед законом за клевету, как просветил меня начальник пункта полиции «Кикнурский» Владимир Кожевников. Бандиты они, аль нет это определит только суд.

- В соцсетях много врут. Якобы люди у нас запуганы. На самом деле никто не боится. Все спокойно вечером ходят по улицам.

- Но, как мне поведали, можно жить спокойно, если платить бан…, если платить, скажем так, иным «товарищам». «Товарищи» якобы обирают тех, кто привозит деньги с заработков. Вот недавно, сказывают, муж учительницы Ирины Негановой — Константин Неганов из Москвы с получкой вернулся. Отказался платить им. Сейчас он в больнице едва живой. Я звонил Ирине Негановой, но та отключила трубку.

Учительница Даниила - Ирина Владимировна Фото: Николай ВАРСЕГОВ

ЕГО ПОГУБИЛА ЖАЛОСТЬ КО ВСЕМУ ЖИВОМУ

Ирина Владимировна Контуева, в недавнем прошлом учительница Даниила Разумова по русскому и литературе, рассказала, что парень ничем особо не выделялся, но имел высокое сострадание ко всему живому. То котенка выброшенного беспомощного подберет, то щенка. На местном пруду обосновался лебедь подраненный. Птица не могла взлететь. Даниил ее кормил. А потом он уехал в городское училище, наказал знакомым лебедя опекать. Учительница Ирина Владимировна и другие птицу подкармливали, но не доглядели. Однажды местные дикари забили лебедя палками. Даниил переживал до слез.

- Данька умел на уроках слушать, - вспоминает Ирина Владимировна. - Особенно когда говорила я что-то на темы морали. Слушал внимательно, внимательно. Бровешки насупит. Посмотришь на него, он сразу так стеснительно улыбнется и голову вниз. Любил делать людям добро. Иногда рассказывал с радостью, что вот этим деду с бабушкой дрова наколол или снег помог убрать. Рассказывал не для того, чтобы я похвалила, а надо было ему поделиться, что он хорошее дело сделал. Еще он чувствовал и переживал вину за дурные поступки других людей. Он сидел за одной партой с Костей Коробейниковым, который тоже проходит по этому уголовному делу. Костя был в той компании, которая избивала Даньку. Коробейников из семьи неблагополучной. Когда его родители пьянствовали, он часто ночевал и питался в домах родителей или бабушки Даниила. Денег у него никогда не было, и Данькина мать даже оплачивала Костины школьные обеды. Однажды я купила Косте учебник, но он и спасибо не сказал. А Данька тогда подошел ко мне и говорит тихонько «Ирина Владимировна, спасибо, что вы Косте учебник купили».

В поселке Кикнур в основном деревоперерабатывающие производства Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Проглотив ком в горле, Ирина Владимировна продолжила:

- Дом родителей Даньки сгорел. Они уехали в поисках нового места жительства. А Данька остался у бабушки. После школы перебрался к родителям в Нижний Новгород. Работал на оборонном заводе. Его жену Олю (имя изменено – Ред.) не я учила. Знаю, что после 9 класса она поступила в какое-то училище. Оттуда ее выгнали. Родила. Потом вышла замуж и родила второго. Развелась. Работала официанткой в кафе «Поляна», где бывают Акишины, Афанасьев и прочие.

Поясним: два брата Акишины и Афанасьев проходят по этому делу. Прочие - Кузнецов и Королев, но они менее жестокие. Коробейников - безвольный, «шестерка». Все они находились в квартире в момент, когда забили Даниила. Двое избивали активно, они сейчас за решеткой. Остальные под домашним арестом. Все ранее судимые.

Кафе Поляна, где Даниил познакомился с Наташей Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- В «Поляне» они и приглядели Олю, - продолжает Ирина Владимировна.

По словам Контуевой, заведующей кафе «Поляна» Зинаиды Пикозовой, бабушки Даниила Зинаиды Афанасьевны и других, «товарищи» с беззащитной официанткой Олей обращались крайне… нехорошо, мягко говоря. И даже это нехорошо снимали на видео. О чем Оля якобы написала заявление. Не будем вдаваться в подробности, пока идет следствие. Однако, по соответствующей статье УК, за такое обращение с женщиной грозит до 10 лет лишения свободы.

- Даня ее пожалел и решил спасти, приютил с двумя маленькими детьми, - считает учительница Ирина Владимировна. - Любви никакой там, конечно, не было. Просто вот эта Данькина жалость.

Из-за Оли и завертелась эта история.

На въезде в Кикнур Фото: Николай ВАРСЕГОВ

НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА

- Шалапутная, - говорит про Данину жену бабушка Зинаида Афанасьевна. - Может и симпатичная, но худющая. Даня в «Поляне» встретил ее (когда приезжал к бабушке из Нижнего прошлым летом – Авт.). Там же был и весь этот сброд, Акишины и прочие. Даня раньше-то их не знал. Олю он привез к своим родителям в Нижний на съемную двухкомнатную квартиру, где у него еще два брата. Так и жили вшестером, включая ее ребенка. А потом Даня ушел добровольцем на СВО (в конце прошлого года – авт.).

- Мама его уже не могла терпеть непутевую невестку, - продолжает учительница Ирина Владимировна, - та сидела с ребенком (второго она оставила в Кикнуре у своей мамы) на шее Данькиных родителей. Не работала, была неряхой. Последней каплей явилось, что она, оставив ребенка, ушла куда-то гулять на несколько суток непонятно с кем.

Здесь следует уточнить, что Даниил с Олей тогда еще не были расписаны. Даня знал - в Нижнем она ведет себя не очень-то хорошо. И в начале января решает… на ней жениться. Наверное, чтобы уже вразумлять на правах законного мужа? Армия дает ему на это мероприятие трое суток. Даниил приехал, 11 января они расписались. Однако новый статус женщину не образумил. И мама Дани отослала невестку в Кикнур.

- Данькина мама позвонила Олиной маме, просила забрать дочь с внуком. Та приехала пьяная, побузила и увезла их, - рассказывает учительница Ирина Владимировна.

В Кикнур 27 февраля вслед за женой прибыл и Даниил на свою погибель.

- Сказал, что 11 марта должен вернуться в часть, - говорит бабушка Разумова. - Он увез ее в Нижний. Там снял квартиру. Деньги у Дани были. Потом он в Нижнем уснул с дороги. Ольга забрала у него деньги, телефон и убежала опять сюда в Кикнур.

ЗА ОЛЮ ТРЕБОВАЛИ ВЫКУП?

Роль и отношения официантки из «Поляны» с «группой товарищей» еще следует прояснить (запуганная жертва или сообщница?).

Родственники убитого полагают, что «товарищи» требовали выкуп за нее. Их версия: приятели знали, что Разумов как доброволец-военнослужащий получает приличные суммы, вот и прибегли к своему обычному приему - вымогательство.

Обвиняемые на следствии заявят: якобы Даниил занимал у них деньги на такси.

- Он тогда в переписке отвечал Акишину, что деньги пришли на карту - 187 тысяч. Что скоро вышлет, - говорит его тетя Людмила Шамаева.

Тетя Даниила Людмила Шамаева работает в кафе Усадьба Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Родственники Даниила показали мне диалоги с телефона убитого. Первые сообщения - еще 10 и 11 февраля.

С Разумова в наглую требуют деньги. Он отвечает, что-то про не открывшийся банк, проще говоря, отмазывается. Но «товарищи» не отстают.

20 февраля Даниил получает смс (орфография и пунктуация в переписке сохранены): «Так-то я **** не понял, Даня. Зря. Увидимся же, все равно. Когда-нибудь».

Данил отвечает 25 февраля: «Да у видимся карту только забрал», «Не было время».

И получает смс: «Опять ты ****** малой, хоть раз. Сделай все по - нормальному, ответь за свои слова».

Тетя Людмила Шамаева рассказала: когда Даниил приехал 27 февраля, его на станции в Шахунье встречал Афанасьев.

- Чтобы деньги взять?

- Наверно.

4 марта переписка возобновилась. Разумов получает сообщение: «Ну что друг мой , теперь за твой …… тебя и в нижнем встретят ! Я об этом позаботился !»

Но встретили Даниила уже в тот же вечер в Кинкуре. Ольга, сбежав из Нижнего, остановилась у подруги. К ней в квартиру нагрянули и «товарищи», возможно, заставили женщин названивать Даниилу, слать эсемески, зазывать в гости, обещая, что здесь Разумову ничто не угрожает. И тот приехал. Только переступил порог, как «товарищи» кинулись его избивать. Подруга же в тот момент увела своих троих детей на кухню.

Одна из улиц поселка Кикнур Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Что в итоге

«Установление всех обстоятельств»

- Правда, - спрашиваю бабушку Даниила Зинаиду Афанасьевну, - что после избиения его привязали за ноги к машине, волочили, отчего и кожа на спине оказалась до мяса содрана?

- Следователи говорят, что нет. Я их спрашиваю, как нет? Врачи же сказали, что огромная дыра в голове и вся кожа на спине содрана. Но следователи отвечают, что нет на ногах следов от веревки. А почему кожа содрана, они не знают.

На наш запрос в СК РФ по Кировской области пришел следующий официальный ответ:

«Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Кировской области продолжается расследование уголовного дела по факту причинения смертельных травм молодому человеку, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, срок до 15 лет, – Авт.).

5 марта в одной из квартир в поселке Кикнур между ранее знакомыми молодыми людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт из-за невозврата денежного долга.

В Кикнуре алкогольных точек больше, чем очагов культуры Фото: Николай ВАРСЕГОВ

33-летний и 29-летний обвиняемые нанесли руками и ногами удары 25-летнему потерпевшему в область головы. С травмами последний был госпитализирован. Несмотря на помощь медиков, через несколько дней он скончался. Согласно проведенного судебно-медицинского исследования, причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

В отношении двоих обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями продолжается проведение комплекса следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, установление иных эпизодов преступной деятельности обвиняемых».

Мы будем далее следить за этой историей. Если есть свидетели, которые хотели бы что-то нам сообщить по этому делу, а также рассказать, выражаясь языком следствия, об «иных эпизодах преступной деятельности обвиняемых», можете написать на почту vars@kp.ru

* Название станицы Кущевской в Краснодарском крае стало нарицательным после убийства 12 человек (в том числе четырёх детей) в ноябре 2010 года. За преступление осудили членов банды Цапков, много лет державших в страхе все население Кущевки.