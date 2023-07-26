Фестиваль пилотных выпусков на RUTUBE: настоящие супергерои, свидание втроем и первая помощь от маньяка

24 июля на RUTUBE стартовал фестиваль пилотных выпусков «Каждый день — новое шоу», для которого на главной странице платформы создан специальный раздел. Авторами проектов стали блогеры и амбассадоры национального видеохостинга.

Гостями и ведущими пилотных выпусков станут популярные звезды и интернет-селебрити, такие как Роман Каграманов, Роман Юнусов, Дмитрий Дибров, Иван Охлобыстин, Михаил Абрамов, Татарка ФМ (Лилия Абрамова), KAYA, Юлиана Караулова, Женя Искандарова, Верещагин Олег, Дмитрий Красилов, Евгения Медведева, Надежда Ангарская, Василий Емельяненко, Влад Чижов (Решала), Никита Мусатов, Дмитрий Шепелев, Вита Чиковани, Доминик Джокер.

Андрей Родной, креативный продюсер RUTUBE:

«Мы всегда готовы поддерживать, продвигать и реализовывать самые оригинальные и неожиданные идеи вместе с нашими авторами, чтобы каждый зритель RUTUBE смог найти контент для себя. Фестиваль пилотных выпусков — это отличная возможность поделиться разноплановыми проектами с нашей аудиторией, расширить ее кругозор и предложить лучшие шоу. Уверен, что продолжение наших новых проектов не заставят себя ждать».

Разнообразие жанров удивит даже требовательного зрителя. В марафоне буду представлены развлекательные и юмористические шоу, бизнес-проекты, семейные и кулинарные программы, а также документальные, образовательные, женские и даже эзотерические шоу. Всего запланировано более 15 пилотных эпизодов.

Уже сегодня вышел пилотный выпуск шоу «Оказание первой помощи», где популярные киногерои расскажут и покажут, что нужно делать в экстренной ситуации.

Смотрите новые шоу каждый день — только на RUTUBE!