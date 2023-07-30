Какие корабли прошли на Главном военно-морском параде в Петербурге: новая «Буря», ветеран борьбы с террористами и «гроза пиратов»

У нынешнего парада было немало особенностей Фото: REUTERS

Над главными военно-морскими парадами в Санкт-Петербурге явно «шефствует» небесная канцелярия - в такой день всегда солнечно и тепло. Так было в последние годы, так было и в это воскресенье, 30 июля.

Парад принял Владимир Путин Фото: REUTERS

Но у нынешнего торжественного действа есть немало и особенностей. На гостевых трибунах всегда было много иностранных гостей, но еще никогда не было такой внушительной массы африканцев. Их после саммита «Россия-Африка» пригласил на парад Владимир Путин. Гости с черного континента с жадным детским любопытством взирали на наши боевые корабли.

Гости из Африки остались в восторге от мощи российского флота. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Пожалуй, никогда раньше на гостевых трибунах не было и так много молодежи.

Ну а находившиеся среди приглашенных ветераны ВМФ допытывались друг у друга – сколько кораблей и моряков будут участвовать в параде на этот раз? Дело в том, что почти до самого последнего момента эти данные не разглашались. Теперь они известны: в нынешнем параде участвовало 45 боевых кораблей и около 3 тысяч личного состава.

Копия ботика Петра I Фото: REUTERS

Ну и как тут не задаться вопросом: а сколько их было в предыдущие годы? Отвечаю. 2022 год – 40 боевых кораблей, 42 самолета и вертолета. И 3500 военнослужащих. Кто-то спросит, - а почему в этот раз нет воздушной части парада? Я спросил об этом устроителей торжества. Мне ответили по-военному четко и прямо: «У наших летчиков сегодня много работы на Украине»…

Ну а что касается состава боевых кораблей, участвующих в параде, то они представляют все 4 российских флота и Каспийскую флотилию. Это «сослуживцы» тех боевых кораблей, которые участвуют в специальной военной операции. Как проверенные в боевой обстановке ветераны, так и амбициозные, но крутые новички. Образно говоря, наш ВМФ сегодня тоже находится на линии боевого соприкосновения, его ракеты достают противника на расстоянии в 2,5 тысячи километров. А от военно-морских сил Украины на Черном море уже в первый день СВО остались одни «ошметки».

Российский ракетный корвет «Углич» Фото: REUTERS

Любопытная деталь: среди участников парада есть «свеженький новичок», который лишь готовится встать в боевой строй ВМФ. Это малый ракетный корабль «Буря». Он еще находится на госиспытаниях, но уже известно, что его скоро передадут Балтийскому флоту. Рядом с ним шел в кильватерном строю малый ракетный корабль «Зеленый дол», своего рода фронтовик, ветеран борьбы с террористами. Он выполнял боевые задачи в составе постоянной группировки ВМФ ВС России в Средиземном море. Три его крылатых ракеты «Калибр» снайперски попали по целям запрещённой в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в Сирии. В результате ударов уничтожены командный пункт и база террористов в районе населённого пункта Дар-Таазза, а также завод по производству миномётных боеприпасов и крупный склад вооружения в провинции Алеппо.

А вот еще один грозный сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» моряки между собой в шутку называют «грозой пиратов и кинозвездой». Ну и почему же? Что интересного в его биографии?

Малый ракетный корабль «Советск» Фото: REUTERS

«Неустрашимый» этой весной вернулся в состав Балтийского флота после десятилетней модернизации. Он был построен в начале 90-х и за двадцать лет боевой службы неоднократно участвовал в учениях с НАТО, сопровождал Владимира Путина в Лондон (в 2003 году), участвовал в перезахоронении праха императрицы Марии Федоровны, гонял пиратов у берегов Сомали и трижды снялся в кино. Судя по открытым источникам, «Неустрашимый» можно увидеть в таких фильмах как «Зависть богов», «Параграф 78» и «Особенности национальной рыбалки» (скорее всего, речь об эпизоде с учениями). А вот на парадах в Петербурге «Неустрашимый» до этого не был, а теперь в его послужном списке появится и эта почетная запись.

А вот большой противолодочный корабль «Североморск» (1988 года постройки) на главном военно-морском параде в третий раз. Его судовой журнал содержит записи о походах в Северную Атлантику и Средиземное море, о борьбе с пиратством в Аденском заливе. Так что главный военно-морской парад можно назвать еще и показом нашей сегодняшней военно-морской мощи.

Тот, кто видел телерепортаж с питерского саммита «Россия-Африка», наверняка запомнил сильную речь против западных колонизаторов президента Буркина-Фасо капитана Ибрагима Траоре. Это он воскликнул «Родина или смерть!». Так вот после окончания парада Путин подошел к нему и пару минут что-то говорил капитану. А тот в знак уважения прикладывал руку к сердцу и кланялся. Мне стало страшно любопытно – о чем же они говорили? Сложно сказать. Но капитану Траоре наши боевые корабли очень понравились…

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